Bauer wird erneut keine Dividende ausschütten

Der Tiefbauspezialist Bauer (ISIN: DE0005168108) will für das Jahr 2021 keine Dividende an die Aktionäre ausschütten, um die Eigenkapitalquote weiter nachhaltig zu verbessern. In den beiden Vorjahren gingen die Aktionäre ebenfalls leer aus. Mittelfristig hält Bauer jedoch unverändert an der Dividendenpolitik fest, die eine Ausschüttungsquote von etwa 25 bis 30 Prozent des ausgewiesenen Ergebnisses nach Steuern vorsieht. Zuletzt wurden im Jahr 2019 für das Geschäftsjahr 2018 0,10 Euro Dividende ausbezahlt.

Bauer hat im Geschäftsjahr 2021 eine Gesamtkonzernleistung von 1,54 Mrd. Euro erzielt. Dies ist ein Plus von 5,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (1,45 Mrd. Euro). Das operative Ergebnis (EBIT) fiel von 55,5 Mio. Euro auf 36,0 Mio. Euro. Hintergrund waren die länger und stärker als erwartet anhaltenden Folgen der COVID-19-Pandemie auf das Geschäft in den Segmenten Bau und Maschinen, insbesondere in den Ländern Asiens. Zudem musste ein deutlicher Verlust bei einem Gründungsprojekt für einen Offshore-Windpark vor der Küste Frankreichs verzeichnet werden.

Das Ergebnis nach Steuern lag bei 4,0 Mio. Euro nach -8,2 Mio. Euro im Vorjahr. Dies lag an der für das Unternehmen günstigen Entwicklung der Währungskurse und der Marktzinsen im Jahr 2021 sowie an einem geringerem Steueraufwand.

„Wir müssen davon ausgehen, dass uns die zahlreichen Unsicherheits- und Risikofaktoren dieses Jahr beeinflussen werden. Daher gehen wir mit der gebotenen Vorsicht in das Geschäftsjahr 2022 und geben eine entsprechend zurückhaltende Prognose“, so Bauer-Chef Michael Stomberg. Aufgrund der niedrigen Vergleichsbasis erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2022 dennoch eine deutliche Steigerung bei der Gesamtkonzernleistung sowie beim EBIT gegenüber dem Vorjahr.

Die Bauer AG mit Sitz in Schrobenhausen wurde 1790 gegründet und ist ein Anbieter von Dienstleistungen, Maschinen und Produkten für Boden und Grundwasser. Es werden etwa 12.000 Mitarbeiter in rund 70 Ländern beschäftigt.

Redaktion MyDividends.de