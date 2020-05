Bauern können auf zusätzliche Corona-Hilfen hoffen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Von der Coronakrise betroffene Bauern in der EU können auf zusätzliche Sonderhilfen hoffen. Die EU-Kommission schlug am Montag vor, dass Mitgliedstaaten von ihnen noch nicht verplante Mittel aus dem Fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums zur Unterstützung von Landwirten und kleineren Lebensmittelunternehmen nutzen sollten. Bauern könnten so bis zu 5000 Euro und Kleinbetriebe bis zu 50 000 Euro erhalten. Der Vorschlag brauche allerdings noch die Zustimmung des EU-Ministerrates und des Europaparlaments, teilte die EU-Kommission mit.

Ein bereits beschlossenes Hilfspaket zur Unterstützung der Agrar- und Ernährungswirtschaft sieht unter anderem vor, eine Unterstützung von Winzern zu ermöglichen, die wegen der Krise nicht konsumierten Wein destillieren. Der Alkohol könnte dann zum Beispiel zur Herstellung von Desinfektionsmitteln verwendet werden. Zudem wurden Beihilfen für die private Lagerhaltung im Milch- und im Fleischsektor sowie flexible Programme zur Stützung der Märkte für Obst und Gemüse und einige andere Erzeugnisse beschlossen./aha/DP/mis