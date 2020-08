Baufirmen mit mehr Aufträgen - Tarifpartner streiten über Lage der Branche

Berlin (Reuters) - Kurz vor Beginn der Schlichtung streiten die Tarifpartner am Bau über die Lage der Branche.

Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte, kletterten die Aufträge im Juni inflationsbereinigt um 12,4 Prozent zum Vormonat und um 1,2 Prozent zum Vorjahresmonat. Die Gewerkschaft IG BAU, die für die rund 850.000 Beschäftigten 6,8 Prozent mehr Lohn fordert, zieht daraus die Schlussfolgerung: "Der Bau-Boom hält an." Die Branche sei im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen "sehr gut durch die Pandemie gekommen", betonte IG BAU-Chef Robert Feiger. Die Arbeitgeber sprachen zwar von positiven Signalen. Der Bauverband ZDB erklärte aber: "Die Talsohle ist noch nicht durchschritten."

Der Auftragseingang im Bauhauptgewerbe betrug laut Statistikamt im Juni rund 8,3 Milliarden Euro: "Er war damit nominal (nicht preisbereinigt) 9,2 Prozent höher als im Juni 2019 und damit der höchste jemals gemessene Wert an Aufträgen in einem Juni in Deutschland." Die steigenden Bestellungen hätten damit allerdings nicht die Rückgänge zwischen März und Mai wettmachen können. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sank das Neugeschäft in den ersten sechs Monaten nominal um 0,2 Prozent, bereinigt um steigende Preise sogar um 3,5 Prozent.

ZDB-Hauptgeschäftsführer Felix Pakleppa erklärte, das starke Orderplus im Juni sei durch einen Großauftrag beim Ausbau der Autobahn A3 verzerrt. Die Unternehmen arbeiteten noch das dicke Auftragspolster vom Jahresbeginn ab. Neue Bestellungen kämen aber nicht im gleichen Umfang auf den Markt. "Die fehlenden Aufträge von heute bedeuten einen Umsatzrückgang in Zukunft." Aus einer Umfrage des Ifo-Instituts geht hervor, dass die Firmen im August zufriedener mit ihrer aktuellen Lage sind: "Ihre Erwartungen sind jedoch weiterhin pessimistisch."

Die Gewerkschaft erklärte kürzlich die im Juni abgebrochenen Tarifgespräche für gescheitert. Die Arbeitgeber hatten bis zuletzt noch kein Angebot vorgelegt. Die Schlichtung unter Leitung des Präsidenten des Bundessozialgerichts, Rainer Schlegel, startet am Mittwoch.