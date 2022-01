Baugenehmigungen 2021 wohl im dritten Jahr in Folge gestiegen

Berlin (Reuters) - In Deutschland zeichnet sich für 2021 ein deutliches Plus bei den Baugenehmigungen ab und damit der dritte Anstieg in Folge.

Von Januar bis November gaben die Behörden grünes Licht für den Bau von 341.037 Wohnungen und damit 2,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Allein am November wurde der Bau von 29.020 Wohnungen genehmigt - dies ist saison- und kalenderbereinigt ein Plus von 2,6 Prozent zum Oktober. Problematisch ist seit längerem, dass mehr Bauten genehmigt werden als dann tatsächlich auch gebaut werden. So erwarten die Bauverbände HDB und ZDB, dass 2022 rund 320.000 Wohnungen fertiggestellt werden, nach rund 310.000 im abgelaufenen Jahr. Allein 2020 lag die Zahl der Baugenehmigungen aber bei fast 369.000. Berlins neuer Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel will den Wohnungsbau beschleunigen und zugleich die Spekulation mit Grundstücken eindämmen. "Aber es wird viel mit Bauland spekuliert, Baugenehmigungen werden manchmal nur beantragt, um die Grundstücke teurer verkaufen zu können", sagte der SPD-Politiker dem "Tagesspiegel" vom Samstag. "66.000 genehmigte Wohnungen sind zurzeit nicht realisiert." Die Baugenehmigungen kletterten in den ersten elf Monaten dieses Jahres bundesweit bei Einfamilienhäusern um 1,2 Prozent, bei Mehrfamilienhäusern um 0,5 Prozent und bei Zweifamilienhäusern sogar um 24,6 Prozent. Bei Wohnheimen hingegen gab es einen Rückgang um 24,5 Prozent. Die neue Ampelkoalition von SPD, Grünen und FDP will pro Jahr 400.000 Wohnungen bauen und die Baugenehmigungs- und Planungsprozesse vereinfachen.