Bawag will die Dividende erhöhen

Die österreichische Bawag Group AG (ISIN: AT0000BAWAG2) wird der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividendenzahlung von 2,61 Euro je Aktie vorschlagen. Damit wird die Dividende um 20 Prozent erhöht. Beim derzeitigen Kursniveau von 42,10 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 6,20 Prozent.

Die Hauptversammlung findet am 4. Mai 2020 statt. Ex-Dividendentag ist der 11. Mai 2020 und Dividendenzahltag ist der 13. Mai 2020. Wie der Konzern am Mittwoch mitteilte, wies Bawag aufgrund vorläufiger Ergebnisse für das Jahr 2019 einen Jahresüberschuss vor Steuern in Höhe von 604 Mio. Euro aus, was einer Steigerung um 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der pro forma Gewinn je Aktie belief sich auf 5,22 Euro (+19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr). Die operativen Kernerträge erhöhten sich um 39 Mio. Euro bzw. 3 Prozent auf 1,16 Mrd. Euro.

Die Bawag Group AG ist die börsennotierte Holdinggesellschaft der Bawag P.S.K. mit Sitz in Wien und den wesentlichen Töchtern easybank, easyleasing und start:bausparkasse in Österreich, der Südwestbank, BFL Leasing GmbH, Health Coevo AG und der start:bausparkasse in Deutschland sowie der Zahnärztekasse AG in der Schweiz. Der Börsengang der Bawag erfolgte am 25. Oktober 2017. Der Ausgabepreis lag bei 48 Euro.

Redaktion MyDividends.de