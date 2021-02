Bawag will eine Dividende ausschütten

Die österreichische Bawag Group AG (ISIN: AT0000BAWAG2) hat Dividendenzahlungen in Höhe von 372 Mio. Euro für 2019 und 2020 geplant. Zusätzlich wird der Hauptversammlung eine Sonderdividende in Höhe von 88 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2020 vorgeschlagen, um den vorgemerkten Dividendenbetrag für 2019 und 2020 von je 230 Mio. Euro in absoluten Beträgen gleich zu halten.

Zunächst ist geplant, eine Dividende in Höhe von 40 Mio. Euro der insgesamt zur Ausschüttung vorgesehenen 460 Mio. Euro im ersten Quartal 2021 und die verbleibenden 420 Mio. Euro Dividende im vierten Quartal 2021 auszuzahlen, vorbehaltlich der Zustimmungen durch Aktionäre und der Aufsichtsbehörden. Es soll eine außerordentliche Hauptversammlung am 3. März 2021 stattfinden. Die ordentliche Hauptversammlung wird auf die zweite Jahreshälfte 2021 verschoben.

Nach vorläufigen Zahlen sank der Nettogewinn im Geschäftsjahr 2020 um 38,1 Prozent auf 284,2 Mio. Euro. Das operative Ergebnis reduzierte sich um 11,2 Prozent auf 593,4 Mio. Euro.

Die Bawag Group AG ist eine Holdinggesellschaft mit Sitz in Wien und betreut nach eigenen Angaben 2,3 Mio. Privat-, KMU- und Firmenkunden sowie Kunden des öffentlichen Sektors in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden sowie anderen entwickelten Märkten. Der Börsengang der Bawag erfolgte am 25. Oktober 2017. Der Ausgabepreis lag bei 48 Euro.

