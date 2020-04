Baxter stellt Update zu den Bemühungen zur Reaktion auf COVID-19 zur Verfügung

Maximierung der Produktion kritischer medizinischer Produkte zur Förderung einer besseren Patientenversorgung





Baxter International Inc. (NYSE:BAX), ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich Medizinprodukte, gab heute ein Update darüber, wie das Unternehmen auf die COVID-19-Epidemie reagiert, die Gemeinden und Gesundheitssysteme weltweit vor Herausforderungen stellt. Die Unterstützung des Unternehmens konzentriert sich nach wie vor auf die Erhöhung des Angebots an lebenserhaltenden Medikamenten und medizinischen Geräten angesichts der beispiellos steigenden Nachfrage, auf den Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter, auf die weltweite Ausweitung der Arbeitsmöglichkeiten, um der gestiegenen Produktnachfrage gerecht zu werden, und auf die Bereitstellung wohltätiger Zuschüsse zur Unterstützung betroffener Gemeinden.

„Baxters Mission ist es, Leben zu retten und zu erhalten, und diese Verpflichtung bestimmt alles, was wir tun - selbst wenn die größten Schwierigkeiten zu bestehen scheinen“, sagte José (Joe) E. Almeida, Vorsitzender und Chief Executive Officer. „Die heldenhafte Arbeit von medizinischen Fachkräften und Ersthelfern bei der Betreuung von Menschen mit COVID-19 inspiriert uns alle. Wir verpflichten uns, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um das Gesundheitssystem, unsere Mitarbeiter und unsere Gemeinden in dieser noch nie dagewesenen Situation zu unterstützen.“

Erhöhung der Produktversorgung und -distribution

Seit dem Erscheinen von COVID-19 und dem damit verbundenen Anstieg der Krankenhauseinweisungen von Patienten ist die Nachfrage nach bestimmten Baxter-Produkten im Vergleich zum normalen Bestellaufkommen deutlich gestiegen. Im Gegenzug hat Baxter seine Kapazität und Produktion erhöht, um der gestiegenen Nachfrage nach Produkten nachzukommen. Dazu gehören PrisMax und Prismaflex, die Blutreinigungssysteme des Unternehmens zur Behandlung akuter Nierenschäden und anderer Erkrankungen sowie die entsprechenden Lösungen und Verbrauchsmaterialien, das Mini-Bag Plus-Medikamentenverabreichungssystem, das Spectrum IQ-Infusionssystem und zugehörige I.V.-Verabreichungssets, I.V.-Lösungen und injizierbare Arzneimittel, die auf Intensivstationen und im gesamten Krankenhaus verwendet werden. Alle Produktionsstätten von Baxter, die diese Produkte herstellen, maximieren das Produktionsniveau und verfolgen weiterhin alle Möglichkeiten, das Angebot weiter zu erhöhen, so dass das Unternehmen in der Lage ist, so viel wie möglich für die stark nachgefragten medizinischen Geräte und Medikamente zu liefern.

„Mit unseren medizinisch unverzichtbaren Produkten sind wir an vorderster Front dieser Pandemie dabei, und unsere 50.000 Kollegen stellen sich der Herausforderung, für die Patienten einen bedeutenden Unterschied zu machen“, sagte Almeida. „Angesichts der außergewöhnlich hohen Nachfrage ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir unsere Produkte bevorzugt dorthin bringen, wo sie am dringendsten benötigt werden – in Krankenhäuser, die von einem Zustrom kritisch kranker COVID-19-Patienten überwältigt werden.“

Das Verfahren von Baxter für die Produktzuteilung während der COVID-19-Pandemie basiert auf spezifischen Kriterien, die dazu beitragen, die lebensrettenden Produkte des Unternehmens dorthin zu liefern, wo sie am meisten benötigt werden. Diese Bemühungen werden zum Teil aus objektiven Forschungsquellen, wie dem Institute for Health Metrics and Evaluation, staatlichen Datenmeldungen, wie den U.S. Centers for Disease Control and Prevention, und akademischen Daten, wie dem Johns Hopkins University & Medicine Coronavirus Resource Center, abgeleitet. Während die bestehenden Kunden weiterhin Zugang zu Baxter-Produkten haben, wird dieser Prozess darauf abzielen, zusätzliche Bestände für Krankenhäuser auf der ganzen Welt mit dem größten Bedarf an medizinischer Versorgung für COVID-19-Patienten bereitzustellen. Er wird regelmäßig aktualisiert, um der dynamischen Situation Rechnung zu tragen.

Baxter erhöht seinen Zugriff auf Luftfrachtkapazitäten sowie die Frequenz, mit der dringend benötigte medizinische Geräte und Medikamente zwischen den USA und Europa hin und her transportiert werden. Die Flüge werden diese Woche beginnen, und die neue Luftbrücke wird dem Unternehmen dabei helfen, mehr Produkte so schnell wie möglich in die Krankenhäuser zu bringen. Baxter wird die Verfügbarkeit von Rohstoffen und Komponenten weiterhin intensiv überwachen und zusätzliche Rohstoffe und Komponenten beschaffen, um die Versorgungskontinuität zu gewährleisten. Das Unternehmen konzentriert sich auch weiterhin auf die Versorgung von Patienten mit chronischen Krankheiten, die auf lebenserhaltende Baxter-Therapien, einschließlich parenteraler Ernährung und Dialyse, angewiesen sind.

Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter

Der abgestufte Pandemie-Reaktionsplan von Baxter, der den Richtlinien der Centers for Disease Control und der Weltgesundheitsorganisation folgt, ist in allen Einrichtungen weltweit im Einsatz. Der Reaktionsplan umfasst Schutzmaßnahmen wie verstärkte Maßnahmen zur Infektionseindämmung, Vorkehrungen zur Telearbeit für Büroangestellte, Reisebeschränkungen, Symptomscreening an Gebäudeeingängen und die Verwendung persönlicher Schutzausrüstung durch die Mitarbeiter. Auch die Produktionsabläufe wurden modifiziert, um die Kontakte zwischen den Mitarbeitergruppen einzuschränken.

Die Mitarbeiter von Baxter in den Bereichen Fertigung, Qualität, Lagerhaltung, Lieferung, Außendienst und Nierenversorgungsdienste setzen ihre Arbeit fort, um sicherzustellen, dass die Produkte des Unternehmens für die Behandlung von Patienten auf der ganzen Welt weiterhin zur Verfügung stehen. In Anerkennung der außerordentlichen Rolle, die diese Mitarbeiter bei der Versorgung von Krankenhäusern und Patienteneinrichtungen mit medizinischen Produkten spielen, hat das Unternehmen einen besonderen Pandemie-Anreiz für seine Mitarbeiter an der vordersten Front eingeführt. Darüber hinaus hat das Unternehmen ein Freiwilligenprogramm eingeführt, das Baxter-Mitarbeitern mit entsprechender medizinischer Ausbildung und Lizenz, einschließlich Ärzten und Pflegepersonal, die Möglichkeit bietet, sich vom Unternehmen beurlauben zu lassen und sich in ihren Gemeinden freiwillig zu engagieren.

Erweiterung der Beschäftigungsmöglichkeiten

Inmitten erheblicher wirtschaftlicher Turbulenzen schafft die gestiegene Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens zusätzliche dauerhafte und befristete Beschäftigungsmöglichkeiten - bis zu 2.000 neue Stellen weltweit, 800 davon in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist auf der Suche nach talentierten und engagierten Mitarbeitern, die sich weltweit in einer Vielzahl von Funktionen einbringen, vor allem in der Fertigung, um die Produktion zu unterstützen. Es stehen Positionen für Personen mit minimaler Erfahrung in der Fertigung zur Verfügung. Dazu gehört auch eine solide Ausbildung. Weitere Informationen zu den verfügbaren Stellen finden Sie unter www.baxter.com/careers.

Spenden für humanitäre Hilfe

Die Baxter International Foundation stellt weltweit mehr als 2 Millionen US-Dollar an finanzieller Unterstützung für humanitäre Hilfsorganisationen an der vordersten Front der Pandemie zur Verfügung. Dazu gehört auch ein Zuschuss von 1 Million US-Dollar für Save the Children. Diese Organisation arbeitet weltweit an der Bereitstellung von Hilfsgütern, Schulungen und Informationen, um die Pandemie einzudämmen, sowie an umfassenden Bemühungen zur Stärkung der Gemeinschaften und zur Gewährleistung der Sicherheit von Kindern und Familien, um die Ernährungssicherheit sicherzustellen, Kindern zu helfen, weiter zu lernen und vieles mehr. Dazu gehört auch die Unterstützung der globalen Nothilfe COVID-19 („COVID-19 Global Emergency Response“) von World Vision und die geografisch spezifische Unterstützung der Direkthilfe in Europa, des Projekts Hope in Asien, Americares in Lateinamerika sowie des iBio-Instituts und local United Way chapters in der Region um Chicago. Diese jüngsten Spenden bauen auf anfänglichen Finanzhilfen an die globale Stiftung der Vereinten Nationen/WHO COVID-19 Solidarity Response Fund, IsraAID und Partners in Health auf. Und schließlich unterstützt die Stiftung ihre bereits bestehende Zuwendungsempfänger-Basis, indem sie während dieser Zeit Optionen zur Umschichtung und/oder Erweiterung der Mittel nach Bedarf bereitstellt.

Über Baxter

Jeden Tag verlassen sich Millionen von Patienten und Pflegepersonal auf das marktführende Produktportfolio von Baxter in den Bereichen Intensivpflege, Ernährung, Nieren-, Krankenhaus- und Chirurgieprodukte. Seit mehr als 85 Jahren sind wir an der kritischen Schnittstelle tätig, wo Innovationen, die Leben retten und erhalten, auf die Gesundheitsdienstleister treffen, die sie umsetzen. Mit Produkten, Technologien und Therapien, die in mehr als 100 Ländern erhältlich sind, bauen die Mitarbeiter von Baxter nun weltweit auf dem reichhaltigen Erbe des Unternehmens mit seinen medizinischen Errungenschaften auf, um die nächste Generation von transformativen Innovationen im Gesundheitswesen voranzubringen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.baxter.com und folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Facebook.

Nur Rx. Für den sicheren und bestimmungsgemäßen Gebrauch der hier aufgeführten Geräte verweisen wir auf die vollständige Gebrauchsanweisung oder das entsprechende Benutzerhandbuch.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Die Systeme PrisMax und Prismaflex sind für Folgendes vorgesehen:

CRRT für Patienten mit einem Gewicht von 20 kg oder mehr mit akutem Nierenversagen und/oder Flüssigkeitsüberlastung.

TPE-Therapie für Patienten mit einem Gewicht von 20 kg oder mehr bei Erkrankungen, bei denen die Entnahme von Plasmabestandteilen erforderlich ist.

Alle Behandlungen, die über die PrisMax- und Prismaflex-Kontrolleinheiten verabreicht werden, müssen von einem Arzt verschrieben werden.

Diese Meldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur Reaktion des Unternehmens auf die COVID-19-Epidemie, unter anderem in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, die gestiegene Produktnachfrage (durch die neue Luftbrücke oder anderweitig) zu decken und Produktzuteilungen auf der Grundlage des Bedarfs und der Pläne zur Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter vorzunehmen. Die Aussagen gründen auf Annahmen zu zahlreichen wichtigen Faktoren, einschließlich der nachstehenden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen: Fähigkeit, die Lieferkontinuität aufrechtzuerhalten; Handlungen von Aufsichtsbehörden und anderen Regierungsbehörden; vertragliche Anforderungen, Produktqualität, Herstellung oder Versorgung oder Fragen der Patientensicherheit; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften; und andere Risiken, die in der aktuellsten Einreichung von Baxter auf Formular 10-K und anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen, die alle auf der Website von Baxter verfügbar sind, identifiziert wurden. Baxter übernimmt keine Aktualisierung seiner zukunftsgerichteten Aussagen.

