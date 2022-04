Bayer-Aktie: 2 bedeutende Investitionen für mehr Wachstum

Für Bayer-Aktionäre waren die vergangenen Jahre eine Enttäuschung. Während der DAX weiter zulegte, verloren Bayer-Aktien vom Hoch mehr als 56 % an Wert (01.04.2022).

Aufgrund der rückläufigen Entwicklung streben Investoren nun selbst in Deutschland Klagen an. Viele Aktionäre, aber auch Singapurs Staatsfonds Temasek fordern sogar den Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden Werner Baumann. Sie halten seine Strategie für gescheitert. Bayers Hauptproblem bleiben mögliche weitere US-Glyphosatklagen, für die bisher noch keine endgültige Lösung gefunden wurde.

Für den Aktienkurs ist der hohe Druck auf das Management gut, denn so rückt eine Lösung für die bisherigen Probleme näher. Bayer kündigte zuletzt aber auch zwei Investitionen an, die das Unternehmen voranbringen.

Mehr Geld für Innovationen

Bayer möchte in den nächsten drei Jahren mehr als 1,3 Mrd. Euro für seine Tochtergesellschaft Leaps by Bayer ausgeben. Dabei stehen Gen- und Zelltherapien zur Behandlung von Krankheiten mit bisher ungedecktem medizinischen Bedarf sowie im Agrarsektor den Nahrungsmittelbedarf deckende und gleichzeitig Ressourcen schonende Innovationen im Vordergrund.

Dazu Bayers Vorstandsvorsitzender Werner Baumann: „Wir stehen am Anfang eines neuen Innovationszeitalters in den Life Sciences. Wir sind in der Lage, in Zukunft einige der größten Herausforderungen zu bewältigen. Das gilt für die Suche nach Behandlungsmöglichkeiten für unheilbare Krankheiten und die Bereitstellung vorbeugender Lösungen für ein gesünderes, besseres und längeres Leben.

Und das gilt natürlich auch für die Steigerung des Ertrags in der Landwirtschaft, wobei wir gleichzeitig den Ressourceneinsatz deutlich reduzieren und die natürlichen Grenzen der Erde schützen wollen. Der Hintergrund für diese neuen Chancen ist ein immer schnelleres Zusammenwachsen der Gebiete Biologie, Chemie, moderne Datenwissenschaft, Datenanalytik und künstliche Intelligenz.

Als führendes Unternehmen in den Bereichen Gesundheit und Ernährung möchte Bayer eine treibende Kraft in dieser neuen Ära sein. Denn letztendlich sind erfolgreiche Innovationen die Grundlage für hervorragende Geschäftsergebnisse.“

Bayer stärkt die Pharmaproduktion

Bayer investiert in den nächsten drei Jahren zudem etwa 2 Mrd. Euro in seine wichtigsten Pharmaproduktionsstandorte. Der Fokus liegt auf bahnbrechenden Innovationen, die zukünftig ein stärkeres Wachstum ermöglichen. Dazu tragen auch neue Technologien, die Digitalisierung und Automatisierung bei.

„Ein wichtiges Element unserer Gesamtstrategie für das Pharmageschäft ist die Fokussierung unserer Produktionsaktivitäten auf die Unterstützung künftiger wichtiger Wachstumsbereiche, in denen wir das Behandlungsparadigma für Patienten verändern wollen. Alle neuen Technologieplattformen unseres Unternehmens werden von dieser Investition profitieren“, so Bayers Pharmaceuticals Product Supply-Leiter Dr. Holger Weintritt.

Der Fokus liegt auf der Biotechnologie, Zell- und Gentherapien und dem Ausbau des Berkeley-Werks in den USA. Bayer investiert aber auch etwa 1 Mrd. Euro in seine deutschen Standorte in Berlin, Leverkusen, Bergkamen und Wuppertal.

Gleichzeitig veräußert der Konzern strategisch weniger bedeutsame Betriebe wie ein Pharmawerk in São Paulo Cancioneiro (Brasilien).

Der Artikel Bayer-Aktie: 2 bedeutende Investitionen für mehr Wachstum ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Christof Welzel besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Bayer AG