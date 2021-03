BAYER - Aktie derzeit mit Vorsicht zu genießen

Bayer AG - WKN: BAY001 - ISIN: DE000BAY0017 - Kurs: 53,410 € (XETRA)

Nachdem die Aktie von Bayer rund die Hälfte des Einbruchs seit Ende Juni des letzten Jahres korrigieren und ein kurzfristiges Kursziel bei 56,37 EUR erreichen konnte, setzte Anfang Februar eine Korrektur ein, die den Wert zunächst bis an die Unterstützung bei 49,69 EUR einbrechen ließ.

Damit wurde auch der Aufwärtsdynamik der letzten Wochen ein empfindlicher Dämpfer verliehen, obwohl es im Anschluss zu einem weiteren Anstieg an die Hürde bei 55,40 EUR kommen konnte. Die Marke beendete die Erholung allerdings. In der Folge setzte die Bayer-Aktie an die Supportmarke bei 52,08 EUR zurück.

Bayer-Aktie gefangen im Dreieck

Zu den gescheiterten Ausbruchsversuchen gesellt sich charttechnisch eine Dreiecksformation, die per se richtungsoffen ist, aber im Kontext mit der aktuelle Schwäche nicht unterschritten werden sollte. Ihre Unterseite trifft sich aktuell mit dem Support bei 52,08 EUR. Darunter käme es zunächst zu einem weiteren Test der 49,69 EUR-Marke, ehe hier eine starke Erholung starten dürfte. Wird die Marke dagegen unterschritten, wäre auch mittelfristig mit fallenden Kursen und einer Abwärtsbewegung bis 46,62 und 44,85 EUR zu rechnen.

Bullen müssen Bereich um 54,75 EUR durchbrechen

Umgekehrt könnte schon ein Anstieg über 54,75 EUR einen Angriff auf die Hürden bei 56,37 und 56,84 EUR auslösen. Dort könnte es allerdings zur Ausbildung eines Doppeltops kommen. Erst über dieser Hürde könnte der Aufwärtstrend der letzten Monate - dafür aber mit neuem Schwung - bis 60,00 und mittelfristig bis 62,00 EUR reichen.

Die Aktie von Bayer direkt im Chart kaufen und verkaufen, Stops und Limits setzen? Das geht - mit Guidants Chart-Trading.

Hier geht es zum kurzen Einführungsvideo.

Bayer Chartanalyse (Tageschart)

Besuchen Sie mich auch auf Guidants, werden Sie Follower und erhalten Sie weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei Guidants PROmax versorge ich Sie zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und bin Teil des Teams, das unser mittelfristiges Depot betreut. Wir freuen uns auf Sie!

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)