BAYER - Aktie erreicht Kurszielzone

Bayer AG - WKN: BAY001 - ISIN: DE000BAY0017 - Kurs: 46,925 € (XETRA)

Der im DAX gelistete Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer hat auch im dritten seiner Berufungsverfahren in den USA wegen angeblicher Krebsrisiken von Glyphosat eine Niederlage eingefahren. Die Aktie reagierte darauf am Dienstag jedoch kaum, dies war von den meisten Analysten so erwartet worden.

Wie ist die technische Situation zu bewerten?

Das Fazit der jüngsten GodmodePLUS Analyse vom 18. Juni zu Bayer (nachzulesen: Hier) lautete wie folgt: "Kaufsignale entstehen hier erst bei einem Anstieg zurück über die 56 EUR-Marke. Bis dahin dominieren ganz klar die Abwärtsrisiken in der Aktie für einen neuen Kursrutsch in den Bereich 46 bis 47 EUR, potenziell deutlich tiefer."

Die 56 EUR-Marke war zu keinem Zeitpunkt nennenswert in Gefahr geraten, gut sechs Wochen nach der Juni-Analyse rutschte die Aktie am vergangenen Donnerstag sehr dynamisch in den genannten Zielkorridor auf der Unterseite. Das Tagestief am Donnerstag lag bei 46,05 EUR.

Der Bereich 45,50 bis 46,50 EUR ist nun prädestiniert für erste ernsthaftere Stabilisierungsversuche, ob daraus mehr als eine technische Erholung im übergeordneten Abwärtsimpuls entstehen kann, bleibt abzuwarten.

Fazit: Die Aktie hat ihr Kursziel auf der Unterseite erst einmal erreicht. Ausgehend vom aktuellen Niveau ist sowohl ein direkter Durchmarsch Richtung 40 EUR, als auch eine größere Zwischenerholung denkbar. Entsprechend ist die Seitenlinie hier aktuell keine verkehrte Option.

Bayer Aktie Chartanalyse Tageschart

Elliott-Wellen-Theorie hoch 4: Mit Tiedje XXL profitieren Sie maximal von André Tiedjes legendären Prognosen. Sichern Sie sich seine 4 Trading-Services PLUS exklusive DAX-Aktien-Analysen in einem Paket. Natürlich zum absoluten Vorzugspreis. Jetzt Tiedje XXL abonnieren

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)