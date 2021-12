BAYER - Aktie kann nach Erfolg im Glyphosat-Streit weiter zulegen

Bayer AG - WKN: BAY001 - ISIN: DE000BAY0017 - Kurs: 46,705 € (XETRA)

Nach der Erholung in den vergangenen Tagen kann die Bayer-Aktie heute weiter zulegen. Die Aktie wird sehr aktiv gehandelt und liegt momentan ca. 2 % über ihrem Schlusskurs von gestern. Kurzfristiger Impulsgeber scheint ein Erfolg im Glyphosat-Prozess in Kalifornien zu sein. Wie schon gestern Abend bekannt wurde, entschied die Jury im Roundup-Verfahren in Kalifornien zugunsten von Bayer.

Mit dieser Kursentwicklung kommt bei Bayer-Aktionären natürlich neue Hoffnung auf, nachdem der Kurs erst vor einigen Tagen ein neues Jahrestief erreicht hat. Im Idealfall bleibt die Aktie jetzt oberhalb von 44 EUR und kann in den nächsten Tagen bzw. Wochen die nächsten Herausforderungen bei 48 EUR und später auch darüber hinaus anlaufen. Dazu gehört natürlich auch das letzte Zwischenhoch bei ca. 52 EUR.

Die Alternative wird Investoren hingegen nicht gefallen. Im Rahmen dieser handelt es sich bei der aktuellen Aufwärtsbewegung lediglich um eine zwischenzeitliche Erholung, der anschließend neue Tiefs folgen. In einem solchen Fall könnte es weiter abwärts auf 40 EUR gehen, denn größere Unterstützungen sind unterhalb von ca. 44 EUR aktuell nicht mehr zu finden. Fairerweise muss man jedoch hinzufügen, dass der Preisbereich bis hin zu ca. 40 EUR vor gut einem Jahr die Basis für eine mittelfristige Kaufwelle gewesen ist und das dürften Anleger durchaus noch im Hinterkopf haben.

Bayer AG

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)