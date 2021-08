BAYER - Aktie nach Quartalszahlen im Sell-Off

Bayer AG - WKN: BAY001 - ISIN: DE000BAY0017 - Kurs: 47,815 € (XETRA)

Bayer erzielt im 2. Quartal einen Umsatz von €10,85 Mrd (VJ: €10,05 Mrd, Analystenprognose: €10,16 Mrd), ein Ebitda Pre Ex von €2,58 Mrd (VJ: €2,88 Mrd, Prognose: €2,79 Mrd) und ein negatives Nettoergebnis wegen der Glyphosat-Rückstellung von -€2,34 Mrd. Im Ausblick auf 2021 sieht Bayer einen Umsatz von rund €44 Mrd (bisher: €42 bis €42 Mrd) und ein Anstieg beim Ebitda Pre EX von rund 26 % (bisher: rund 27 %).Quelle: Guidants News

Die Anleger trennen sich zur Stunde von Bayer-Anteilen und setzen damit den Abwärtstrend, der bei 57,73 EUR im Mai begonnen hatte, mit neuer Dynamik fort. Schon in den letzten Wochen war die Aktie mehrfach an den zentralen Support bei 49,69 EUR zurückgefallen und hatte diesen perforiert. Die negative Reaktion auf die Zahlen sorgt jetzt für den klaren Bruch der Marke.

Das nächste Ziel auf der Unterseite stellt die Unterstützung bei 46,62 EUR dar, die schon in der letzten Analyse anvisiert wurde. Am Startpunkt der letzten Aufwärtsbewegung aus dem Dezember des Vorjahres könnte jetzt eine leichte Erholung starten. Die derzeitige Wucht der Verkaufswelle legt aber nahe, dass auch diese Marke in den nächsten Stunden und Tagen unterschritten und die Aktie bis 44,85 EUR einbrechen dürfte. Dort wäre für die Bullen die letzte Chance vor dem Mehrjahrestief bei 39,91 EUR das Ruder noch einmal herumzureißen.

Erholungen könnten dagegen an der 48,00 EUR-Marke bereits wieder enden und die nächste Verkaufswelle einsetzen. Darüber wäre bei 49,69 EUR natürlich der zentrale Widerstand. Erst die Rückeroberung dieser Marke könnte die Bayer-Aktie vor einem weiteren Rückschlag bewahren.

Bayer Chartanalyse (Tageschart)

