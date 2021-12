Bayer: Aktie steigt – Supreme Court steigert Hoffnung auf Beilegung der Glyphosat-Prozesse

Gegen Handelsende kommen die Aktien von Bayer in Schwung und wechseln die Vorzeichen. Nachdem die Aktie erst im Minus lag, ist sie ins Plus gedreht. Aktuell gewinnen die Papiere fast 2 Prozent. Es gibt wieder neue Hoffnung, dass die Leverkusener Fortschritte beim leidigen Thema Glyphosat machen.

Supreme Court fragt US-Regierung

Das oberste US-Gerichts, dass Supreme Court, will die Meinung der US-Regierung zu diesem besagten Fall einholen, wodurch die Richter offenbar Interesse an dem Fall zeigen. Das geht aus einem veröffentlichten US-Gerichtsdokument hervor. Sollten die Richter sich des Falles annehmen, dürfte ihr Urteil Signalwirkung haben. Zuvor war befürchtet worden, dass die höchsten US-Richter den Fall von Anfang an ablehnen. Jetzt könnte Bayer wieder einen kleinen Schritt weiter gekommen sein.

Unterstützt die US-Regierung Bayer erneut?

Bayer könnte zwar den nächsten kleinen Teilerfolg errungen haben, trotzdem ist nicht sicher, welcher Meinung sich die Richter am Ende anschließen. In einem deutlich früheren Fall hatte sich die US-Regierung auf die Seite von Bayer gestellt. 2019 hatte das Justizministerium einen sogenannten Amicus-Schriftsatz beim zuständigen Gericht in San Francisco eingereicht. Damals folgte die US-Regierung den Empfehlungen der Bundesumweltbehörde EPA. Diese hatte betont Glyphosat weiterhin nicht als krebserregend einzustufen.

Aktionäre brauchen weiterhin viel Geduld

Aktuell scheint ein großer Vergleich im Fall der Glyphosat-Prozesse wieder etwas wahrscheinlicher zu werden. Allerdings ist es nicht das erste Mal, dass die Anleger auf eine endgültige Beilegung der Streitigkeiten hoffen. Das jetzt alles ganz schnell gehen könnte dürfte nicht wahrscheinlich sein. Daher brachen Anleger, die auf die Aktie setzen, weiterhin eine sehr große Portion Geduld. Sollte Bayer einen Vergleich erwirken können, dann dürfte diese Geduld aber auch deutlich belohnt werden.

Von Markus Weingran

Foto: Lukassek / Shutterstock.com