BAYER - Aktie unter Druck! Chance oder Risiko?

Im frühen Freitagshandel werden die deutschen Standardwerte tendenziell verkauft. Das führte in meiner Trading-Plattform Guidants zum Auslösen gleich mehrerer Kursalarme, darunter einem in Bayer. Zum Zeitpunkt dieser Zeilen verliert die Aktie mehr als ein Prozent und ist damit schwächer unterwegs, als der Dax. Nach einem neuen Zwischenhoch nehmen Anleger seit Montag weiter Gewinne mit, was den Aktienkurs unter Druck bringt. Auslöser für die Verkäufe waren wahrscheinlich simple Gewinnmitnahmen kurzfristiger Trader im Bereich der oberen Trendlinie, denn größere News gab es in den vergangenen Tagen zu Bayer nicht. Selbst auf Analystenseite hielt man sich bedeckt. Lediglich Barclays hoben ihr Kursziel am Mittwoch von 50 auf 55 EUR an.

Erste Kaufchance?

Ausgelöst wurde mein Kursalarm aufgrund der fallenden Notierungen, warum aber lag dieser im Bereich von 53,50 EUR? Der Blick auf den Chart gibt die Antwort. Wir haben dort das Aufwärtsgap vom 4. Februar. Hier reagierte der Markt auf neue Nachrichten im Glyphosat-Streit. Dieses Gap fungiert als erste Unterstützung im Falle einer Korrektur. Von hier aus hätten die Käufer eine erste Chance, den aktuellen Aufwärtstrend wieder aufzunehmen. Ein potenzielles Ziel läge im Bereich von 58-60 EUR. Wer dieses sehr spekulative Szenario umsetzen möchte, könnte beispielsweise auf das Unlimited-Turbo-Zertifikat JJ514D mit einem Hebel von 22 und einem Basispreis von 51,8356 EUR zurückgreifen.

Kann der aktuelle Unterstützungsbereich noch nicht genutzt werden, dürften sich die Bullen auf die Aufwärtstrendlinie und den Supportbereich bis hin zu ca. 49,50 EUR konzentrieren. Spätestens hier müssten die Käufer zurückkehren, will man den Aufwärtstrend der letzten Monate nicht gefährden. Um diesen Spielraum tradingtechnisch ausnutzen zu können, müsste ein Zertifikat mit etwas weiterem Basispreis gewählt werden. Hier böte sich beispielsweise der Unlimited-Turbo JJ31QT an. Dieser hat einen Hebel von zehn, eine unbegrenzte Laufzeit und einen aktuellen Basispreis von 48,7816 EUR.

Bayer AGMittelfristig wichtige Phase!

Auch mit Blick auf das mittelfristige Chartbild wäre es jetzt wichtig, seitens der Bullen dran zu bleiben. Der Bereich um 57 EUR dürfte eine mittelfristige Schaltstelle sein. Wenn man diesen Bereich nachhaltig zurückerobern kann, eröffnen sich wieder Preisbereich bis hin zu 75/80 EUR. Schafft man diesen Switch nicht, ist Vorsicht geboten. Es könnte nämlich zu weiteren Abgaben auf 46 EUR oder sogar zum Jahrestief bei knapp 40 EUR kommen.

Sie wollen auf diese Topbildung spekulieren, dann könnte das gehebelte Open-End-Zertifikat mit der WKN: JC3LUM etwas für Sie sein. Der Hebel liegt aktuell bei 4,45 unter Basispreis knapp unterhalb von 65 EUR.

