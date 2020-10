BAYER - Aktienkurs bricht deutlich ein

Bayer AG - WKN: BAY001 - ISIN: DE000BAY0017 - Kurs: 46,970 € (XETRA)

Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer will nach Angaben von Mittwochabend ab 2024 zusätzlich mehr als 1,5 Mrd. Euro pro Jahr an Kosten einsparen. Dies sei nötig, um in einem herausfordernden Marktumfeld bestehen zu können. Die Einsparungen sollten zusätzlich zu den jährlichen Ergebnisbeiträgen ab 2022 in Höhe von 2,6 Mrd. Euro erreicht werden, die im November 2018 angekündigt worden waren. Das Geld sei für weitere Investitionen in Innovation und profitable Wachstumschancen sowie zum Schuldenabbau vorgesehen. Auch ein weiterer Abbau von Arbeitsplätzen sei möglich, hieß es. Für 2021 erwartet der Konzern einen Umsatz auf dem Niveau von 2020. Beim währungsbereinigten Ergebnis pro Aktie rechnet der Konzern mit einem Rückgang.

HSBC stuft Bayer von Buy auf Hold ab und senkt das Kursziel von €79 auf €59.

Credit Suisse senkt Kursziel für Bayer von €60 auf €50. Neutral.

Citigroup stuft Bayer von Buy auf Neutral ab und senkt das Kursziel von €87 auf €51,50.

Quellen: Godmode-Trader.de Newsflash und Guidants News

Nach einer langen Rally erreichte die Bayer-Aktie im April 2015 ein Allzeithoch bei 146,35 EUR. Seit diesem Hoch befindet sich die Aktie in einer Abwärtsbewegung. Im März 2020 notierte der Wert im Tief bei 44,85 EUR. Mit diesem Tief setzte er auf der unteren Begrenzung der Abwärtsbewegung auf.

Von dort aus erholte er sich deutlich und kletterte 73,63 EUR. Nach diesem Hoch vom 23. Juni setzte allerdings wieder ein Abwärtsbewegung ein. Im Laufe der ersten Septemberhälfte versuchte der Wert im Bereich um 53,70 bis 55,69 EUR einen Boden auszubilden. Am 18. September scheiterte der Wert allerdings bei einem Ausbruchsversuch am EMA 50. In den letzten Tagen fiel die Aktie schon auf neues Tiefs in der Abwärtsbewegung seit 23. Juni.

Heute kracht der Aktienkurs förmlich nach unten. Die Aktie verliert aktuell (9.22 Uhr) fast 11 %. Sie reißt dabei ein Abwärtsgap zwischen 52,85 und 48,30 EUR.

Verkaufswelle rollt

Die Abwärtsbewegung dürfte sich in den nächsten Tagen fortsetzen ein Rückfall bis 44,85 EUR und sogar bis ca. 42,20-42,00 EUR und damit auf die untere Begrenzung der Abwärtsbewegung seit 2015 ist möglich. Ein kurzfristiges Eindringen in das heutige Abwärtgap ändert daran nichts. Das Chartbild würde sich nach aktuellem Stand frühestens mit einem Ausbruch über 57,22 EUR substanziell verbessern. Alternativ könnte die Aktie auch eine Bodenformation ausbilden. Aber davon ist sie nach dem heutigen Einbruch meilenweit weg.

Bayer AG

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)