BAYER - Bullen machen Druck

Die Bayer-Aktie bildete ab Dezember 2018 einen großen Boden in Form einer inversen SKS aus. Am 31. Oktober 2019 brach die Aktie über die Nackenlinie dieser Bodenformation nach oben aus. Nach einem Hoch bei 72,28 EUR am 07. November kam es zu einem leicht überschießenden Pullback an die Nackenlinie. Nach einem Tief bei 67,05 EUR vom 03. Dezember drehte der Wert wieder nach oben. Seitdem steigt er wieder an. Dieser Anstieg lässt sich bisher allerdings in einem bärischen Keil eingrenzen. Gestern brach die Aktie auf ein neues Rallyhoch aus. Heute attackiert sie die Oberkante dieses bärischen Keils, die aktuell bei ca. 77,73 EUR liegt.

Geht die Rally weiter?

Etabliert sich die Bayer-Aktie über 77,73 EUR, dann könnte sich die Rally der letzten Wochen deutlich beschleunigen. Kurzfristig wäre dann ein Anstieg bis ca. 83,35 EUR möglich. Mittelfristig ist das Ziel ein Schließen das Abwärtsgaps vom 13. August 2018, das bis 93,11 EUR reicht. Sollte der Wert allerdings unter 73,17 EUR zurückfallen, dann würden Abgaben bis ca. 67,05 EUR drohen.

