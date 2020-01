BAYER - Bullen weiter am Drücker

Bayer AG - WKN: BAY001 - ISIN: DE000BAY0017 - Kurs: 74,000 € (XETRA)

Die Bayer - Aktie bildete im letzten Jahr zwei inverse SKS-Bodenformationen aus. Das Ziel aus der kleinen Bodenformation wurde bereits erreicht. Das ziel aus der größeren ist noch offen.

Am 23. Dezember attackierte die Aktie den Widerstand bei 73,17 EUR. Zwar gelang ihr ein Anstieg auf 74,36 EUR, aber danach setzte sie wieder zurück. Am Montag notierte der Wert im Tief bei 70,35 EUR. Gestern kratzte er bereits wieder am Hoch bei 74,36 EUR.

Die Aufwärtsbewegung seit Juni 2019 ist also intakt. Eine neue Bestätigung durch ein neues Hoch fehlt zwar noch. Aber der letzte Rücksetzer kann als bullische Flagge im Aufwärtstrend gewertet werden. Aus dieser ist Bayer bereits nach oben ausgebrochen.

Weiter im Rallymodus?

Die Bayer-Aktie könnte in den nächsten Wochen und Monaten weiter zulegen. Das Chartbild macht auf mittelfristige Sicht einen bullischen Eindruck. Ein Schließen des Abwärtsgaps vom 13. August 2018 zwischen 86,30 EUR und 93,11 EUR ist möglich. Knapp über diesem Gap liegt nämlich das Ziel aus der größeren inversen SKS.

Ein Rücksetzer unter das Tief aus dieser Woche bei 70,35 EUR würde die Bullen allerdings in die Bredouille bringen. Denn das wäre ein kleines Doppeltop vollendet. Das rechnerische Ziel aus diesem 66,56 EUR und damit knapp unter einer wichtigen Unterstützungszone um den EMA 200, der bei 67,10 EUR verläuft.

