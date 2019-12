Das Jahr der Trendwende? Das Jahr 2019 nähert sich dem Ende und die Bayer-Aktie hat nach einem schwachen Start doch noch ins Plus gerettet. Die Bayer-Aktie markierte nach einer langen Rally im April 2015 das aktuelle Allzeithoch bei 146,85 EUR. Danach kam es zu einer massiven Abwärtsbewegung. Diese dauerte bis Anfang Juni 2019 und führte zu einem Tief bei 52,02 EUR. Damit fiel der Wert auf den tiefsten Stand seit Juni 2012.Aber in den letzten Monaten entwickelte sich der Wert sehr positiv. Bereits Anfang August vollendete er eine kleine inverse Schulter-Kopf-Schulter Formation, also eine Bodenformation. Anschließend bildete sich eine größere inverse SKS heraus. Diese vollendete die Aktie am 31. Oktober 2019 mit dem Ausbruch über die Nackenlinie. Nach einem Hoch bei 72,28 EUR kam es zwar noch einmal zu einem leicht überschießendem Pullback an die Nackenlinie, aber in den letzten Tagen zeigten sich die Bullen wieder. Am Montag kam es zu einem neuen Jahreshoch und einem Ausbruch über den Widerstand bei 73,17 EUR Weiterlesen