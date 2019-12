BAYER - Das wird wichtig im Jahr 2020!

Bayer AG - WKN: BAY001 - ISIN: DE000BAY0017 - Kurs: 73,210 € (XETRA)

Pfui in der ersten Jahreshälfte, hui in der zweiten: So könnte man die Kursentwicklung der Bayer-Aktie im Jahr 2019 kurz und knapp zusammenfassen. Bayer liefert auch ein gutes charttechnisches Beispiel, dass es sich duchaus lohnen kann auf abgeschlossene Bodenformationen für eine Trendumkehr zu warten. Denn über mehrere Monate hinweg bildete der DAX-Titel eine inverse S-K-S-Bodenformation aus, ehe sich die Aufwärtsbewegung nach einer Beruhigung im Glyphosat-Prozess beschleunigte. Mein Kollege Harald Weygand wies auf diese Tradingchance mit Kursziel 73 EUR rechtzeitig hin. Sein Ziel von 73 EUR ist inzwischen erreicht. In den vergangenen Wochen erholte sich die Aktie bis zum seit dem Oktober 2017 dominierenden Abwärtstrend.

An diesem dürfte sich im ersten Quartal 2020 die weitere Ausrichtung der Bayer-Aktie entscheiden. Kann sie sich mit Kursen über 75 EUR über der Trendlinie etablieren, steht einer Kurserholung bis zur Abrisskante aus dem Vorjahr bei 83,45 EUR nichts mehr im Weg. Dort verläuft aktuell auch der EMA200 Woche. 83,45 EUR sind folglich ein weiterer Schlüsselwiderstand 2020. Ein Anstieg darüber eröffnet Potenzial, das große Gap zwischen 86,30 und 93,11 EUR im Chart zu schließen. Das Erreichen dieses Kurskorridors würde ich als "Best-Case-Szenario" für 2020 sehen. Selbst im Falle eines solchen Anstiegs wäre übrigens der Korrekturtrend seit dem Jahr 2015 noch intakt. Dieser Trend wäre erst bei dreistelligen Notierungen Geschichte.

Kursrücksetzer ausgehend vom aktuellen Widerstandscluster sind jederzeit möglich, treffen in Form des EMA50 Woche bei 67,90 EUR aber auf eine erste gute Unterstützung. Ebenfalls für 2020 wichtig auf der Unterseite ist die Triggerlinie der inversen S-K-S-Struktur bei 63,14 EUR. Solange der Wert diese Marke verteidigt, ist die mittelfristige Bodenformation bei Bayer intakt und dient weiter als solides Fundament.

Jahr 2018 2019e* 2020e* Umsatz in Mrd. EUR 39,59 43,62 44,94 Ergebnis je Aktie in EUR 1,80 3,13 4,48 KGV 41 23 16 Dividende je Aktie in EUR 2,80 2,85 3,03 Dividendenrendite 3,84 % 3,91 % 4,15 % *e = erwartet

Bayer-Aktie (Wochenchart)

