Bayer: Die DAX-Kursrakete hat nur ein 8,5er KGV. Der Xarelto-Nachfolger könnte ein noch größerer Erfolg werden!

Crop Science und Pharma lösen Optimismus aus

Die Wiederauferstehung liegt in einem wachsenden Optimismus für die zwei größten Unternehmenssparten Crop Science sowie Pharma begründet. Daher könnte sich die neue Aufwärtsbewegung auf mittelfristige Sicht ausdehnen, denn überschäumend ist die Zuversicht für die Bayer-Aktie auch nach dem aktuellen Anstieg nicht. Das KGV beträgt lediglich 8,5 per 2023. Für die Folgejahre nimmt der Konsens eine weitere Gewinnsteigerung auf über 8 Euro je Aktie bis 2025 an, was das KGV auf 8 reduziert. Die aktuelle Dividende in Höhe von 2 Euro je Aktie (Rendite 3,1 %) hat bei einer Ergebnisverbesserung ein Steigerungspotenzial.

Xarelto-Nachfolger könnte ein noch größerer Erfolg werden!

Ein Unsicherheitsfaktor in der Pharma-Sparte ist der Patentablauf von „Xarelto“. Der Blutgerinnungshemmer sorgte für einen Umsatz von 4,7 Mrd. Euro im Jahr 2021. Laut Bayer ist „Xarelto“ in Europa bei 10-, 15- und 20-mg-Tabletten durch ein vom Europäischen Patentamt erteiltes Patent auf deren einmal tägliche Verabreichung bis 2026 geschützt. Dieses kann jedoch auf nationaler Ebene angegriffen werden. In den USA sind die genannten Tabletten über 2025 hinaus geschützt. Der Nachfolger von „Xarelto“ ist „Asundexian“. Bayer kommunizierte nun positive Ergebnisse einer Phase-2b-Studie. Bei Patienten mit Vorhofflimmern und Schlaganfallrisiko zeigen die Daten eine niedrigere beobachtete Rate schwerer sowie nicht-schwerer klinisch relevanter Blutungen. Dosierungen mit 20 mg und 50 mg an „Asundexian“ wurden gut vertragen. Die Blutungsraten bei Patienten, die „Asundexian“ erhielten, waren um 67 % reduziert. Bayer könnte noch in diesem Jahr in die Phase-3 übergehen. Der Xarelto-Nachfolger wurde allein entwickelt, sodass Bayer die Erlöse nicht teilen muss. Zudem könnte das Produkt nicht nur Xarelto komplett ersetzen, sondern auch Marktanteile von „Apixaban“ von Bristol-Myers Squibb gewinnen.

Kerendia und Nubeqa sind neue Blockbuster-Kandidaten

Parallel zur Entwicklung des Xarelto-Nachfolgers arbeitet Bayer daran, auch die Erlöse mit anderen neuen Produkten zu steigern. „Kerendia“ hat Bayer zur Behandlung bei Patienten mit chronischen Nierenerkrankungen und Typ-2-Diabetes auf dem Markt. Bisher wird das Umsatzpotenzial auf 1 Mrd. Euro geschätzt. Jüngst erhielt Bayer für das Präparat die Genehmigung in Japan, wo geschätzt 13,3 Mio. Menschen an einer chronischen Nierenerkrankung leiden. Mittelfristig ist eine Anhebung des Umsatzpotenzials drin. Für „Nubeqa“, welches bei der Behandlung von Patienten mit nicht-metastasiertem kastrationsresistenten Prostatakarzinom (nmCRPC) mit einem hohen Risiko für die Entstehung von Metastasen verwendet wird, hob Bayer bereits den Umsatzausblick von 1 Mrd. Euro auf gut 3 Mrd. Euro an. „Kerendia“ und „Nubeqa“ sind für Bayer zwei Blockbusterkandidaten, die eine wichtige Rolle in der Diversifizierung der Pharmaprodukte einnehmen.

Crop Science-Sparte hilft, die Weltbevölkerung zu ernähren

Durch den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland sind die Weizenexporte eingeschränkt. Doch die Weltbevölkerung nimmt zu und steuert auf 10 Mrd. Menschen bis zum Jahr 2050 zu. Die Nachfrage nach Nahrungsmitteln wächst um 50 % bis dahin. Andere Länder müssen wegen der Exportausfälle ihre landwirtschaftliche Produktion steigern. Bayer als Anbieter von Saatgut, Pflanzenschutz und Smart Farming wird dabei helfen. Das Unternehmen deckt auch die Kultur Weizen beim Pflanzenschutz ab. Des Weiteren führte der Konzern im letzten Jahr die neuen Intacta-2-Xtend-Sojabohnen ein, die weniger anfällig für den Befall durch Schadinsekten sind. Mit dem SmartStax PRO wurde die nächste Generation zur Bekämpfung des Maiswurzelbohrers herausgebracht. Damit ermöglicht Bayer eine Ausdehnung der Erträge. Die aktuelle Nachfrage in der Crop Science-Sparte dürfte sehr gut sein.

