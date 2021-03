Bayer-Einigung über künftige Glyphosat-Klagen hängt länger in der Schwebe

Frankfurt (Reuters) - Ein wichtiger Teil des Glyphosat-Vergleichs von Bayer in den USA hängt länger in der Schwebe als gedacht.

Die Anhörung bei dem zuständigen US-Bezirksrichter Vince Chhabria zu der neuen Einigung mit Klägeranwälten, bei der es um die Handhabung und Beilegung möglicher künftiger Klagen wegen der angeblich krebserregenden Wirkung des Unkrautvernichters geht, findet nun am 12. Mai statt, wie ein Sprecher am Mittwoch erklärte. Ursprünglich war diese für den 31. März geplant. Grund für die Verschiebung waren Anträge von Kanzleien, die nicht an der Einigung beteiligt waren und Einwände gegen diese hatten. Der Einigung, die Bayer Anfang Februar bekannt gegeben hatte, muss Chhabria noch grünes Licht geben. Bayer-Chef Werner Baumann rechnet damit nun erst gegen Ende des zweiten Quartals.