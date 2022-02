Bayer erhält EU-Zulassung für neues Nierenmittel

Frankfurt (Reuters) - Bayer darf sein Nierenmedikament Kerendia in Europa auf den Markt bringen.

Die Europäische Kommission gab grünes Licht für die Zulassung zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit chronischer Nierenerkrankung in Verbindung mit Typ-2-Diabetes, wie der Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern am Montag mitteilte. Im vergangenen Sommer wurde das Mittel Finerenon unter dem Markennamen Kerendia bereits in den USA von der Arzneimittelbehörde FDA zugelassen, derzeit laufen Zulassungsanträge weltweit bei weiteren Regulierungsbehörden. Kerendia hat nach Einschätzung von Bayer Blockbuster-Potenzial, also die Aussicht auf einen Milliardenumsatz.