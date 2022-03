Bayer: Glyphosat verhindert noch höheren Gewinn – Umsatz über den Erwartungen

Wo würde die Aktie stehen, wenn Bayer die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten schon zu den Akten gelegt hätte? Wahrscheinlich ein gutes Stück höher, denn bei den Zahlen ist Bayer wieder auf einem guten Weg. Zwar haben Rückstellungen im vergangenen Jahr einen höheren Gewinn verhindert, trotzdem ist Bayer wieder sehr solide unterwegs. So sehen es die Anleger auch. Die Papiere starten mit einem Plus von rund 2 Prozent in den Handelstag

Eine starke Nachfrage nach Maissaat, nach dem Unkrautvernichter Glyphosat und nach dem Augenmedikament Eylea haben Bayer im vergangenen Jahr angetrieben. Dem standen aber höhere Produktionskosten im Zusammenhang mit dem Verkaufsstart neuer Medikamenten sowie negative Wechselkurseffekte gegenüber. Der Konzernumsatz stieg im Jahr 2021 um 6,5 Prozent auf 44,1 Milliarden Euro, wie der Dax -Konzern am Dienstag mitteilte. Der um Sondereinflüsse bereinigte operative Gewinn (Ebitda) fiel indes um 2,5 Prozent auf 11,2 Milliarden Euro, womit Analysten im Durchschnitt aber gerechnet hatten. Der Umsatz lag über der Markterwartung.

Unter dem Strich verdiente Bayer 2021 gut eine Milliarde Euro, nachdem 2020 wegen hoher Rückstellungen für den Glyphosatstreit in den USA und Abschreibungen auf die Agrarsparte noch ein Minus von 10,5 Milliarden Euro angefallen war. Ohne weitere Rückstellungen für den Glyphosat-Rechtsstreit von 3,5 Milliarden Euro im zweiten Quartal 2021 wäre der Überschuss deutlich höher ausgefallen. Die Dividende soll unverändert 2 Euro je Aktie betragen

Geduldige Anleger werden belohnt

In einem schwachen Gesamtmarkt kann Bayer positiv in den Tag starten. Die Zahlen zeigen, dass Bayer zwei Bremsklötze am Beim hat. Die Glyphosat-Klagen und höhere Produktionskosten für neue Medikamente. Beide Probleme sollten die Leverkusener in diesem Jahr hoffentlich lösen. Dann könnte die Aktie deutlich höher stehen. Daher bleibt die Redaktion bei ihrer Einschätzung, dass die Aktie noch ein „Kauf“ ist.

Redaktion onvista / dpa-AFX

