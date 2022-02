Bayer: Hervorragende Wachstumsaussicht in der Crop Science- und Pharma-Sparte. KGV von 8!

Werbung

Mit der Aktie von Bayer hatten Aktionäre seit 2015 kein Glück. Der Kurs brach von 150 Euro auf unter 50 Euro ein. Doch jetzt ist ein guter Zeitpunkt gekommen, um die Aktie auch mit Blick auf die nächsten zwei, drei Jahre zu spielen. Der Glyphosat-Fall hatte Bayer in den letzten Jahren ausgebremst. Mit kurz- und langfristig gebildeten Rückstellungen von gut 15,5 Mrd. Euro sollte der Konzern dafür ausreichend gerüstet sein. Die Bewertung ist hingegen mit einem KGV von unter 8 für 2022 sehr attraktiv, wenn Glyphosat bei den Börsianern in den Hintergrund rückt und die Wachstumsperspektive in der Agrar- und Pharma-Sparte wahrgenommen werden.

Die Nahrungsmittelnachfrage steigt um 50% bis 2050

Die Weltbevölkerung wird von 8 Mrd. Menschen auf rund 10 Mrd. im Jahr 2050 zunehmen. Dabei dürfte die weltweite Nachfrage nach Nahrungsmitteln sogar um 50% wachsen. Da die Anbauflächen nicht beliebig erweiterbar sind, muss es das Ziel sein den Ertrag pro Fläche zu maximieren. Dafür bedarf es neuartiger, robuster Pflanzen aber auch Dünger. Bayer ist durch die Monsanto-Übernahme bei Saatgut und Pflanzenschutz (Crop Science) führend positioniert. Aber das Unternehmen bietet mit der Climate FieldView-Plattform auch einem digitalen Werkzeugkasten für Landwirte. Mit diesem lässt sich das Ertragspotenzial besser ausschöpfen, indem unter Berücksichtigung von Wetter, Wasser und Bewässerung die Ernte oder Düngung vorgenommen wird, wenn es optimal ist. So hat man auch zusammen mit Netafirm das Bewässerungssystem DripByDrip entwickelt, mit dem Pflanzenschutzmittel per Trockenbewässerung genau zum richtigen Zeitpunkt und in der Menge ausgebracht werden. Infolge steigt die Ernte bei geringerer Ausbringungsmenge. Bayer liefert einen wichtigen Beitrag, um die Ernährung der Bevölkerung sicherzustellen und wird mit deren Wachstum den Umsatz der Sparte ausdehnen.

Das Pharmageschäft ist auf Langfrist-Wachstum gepolt!

Das Pharmageschäft ist nach Crop Science das zweite große Standbein von Bayer. Der Gerinnungshemmer „Xarelto“ und das Augenmedikament „Eylea“ sind dabei mit Erlösen von 3,48 Mrd. Euro und 2,14 Mrd. Euro die zwei aktuell wichtigsten Umsatzbringer. Anschieben sollten das langfristige Wachstum beispielsweise „Kerendia“ zur Behandlung von chronischen Nierenerkrankungen bei Typ-2-Diabetes-Patienten, welches in den USA im dritten Quartal 2021 eingeführt wurde. Es kann über 1 Mrd. Euro an Spitzenumsatz liefern. Ebenfalls in diese Umsatzgröße könnte man mit „Elinzanetant“ vorstoßen, wenn der nichthormonelle Wirkstoff für die Behandlung von Menopause-Beschwerden die aktuelle Phase III übersteht und zugelassen wird. Bei „Vericiguat“ zur Behandlung von chronischer Herzinsuffizienz erwartet man weitere Wachstumsimpulse. Damit sollte man das Pharmageschäft um 3-5% p.a. bis 2023 voranbringen. Da 2024 die Patente von „Xarelto“ und „Eylea“ ablaufen, rechnet das Unternehmen nach einem 1-jährigen Übergang ab 2025 wieder mit hohen einstelligen Wachstumsraten und einer knackigen 30%igen EBITDA-Marge. Und das dank der genannten neuen Produkte.

Bayer greift bei Gen- sowie Zelltherapien an – Blockbuster-Chance!

Das langfristige Wachstum von Bayer will der Konzern auch mit Innovationen im Gen- und Zelltherapiebereich flankieren. Sie könnten sich zum Kern des Wachstums im Pharmabereich entwickeln. Derzeit hat man sieben klinische Studien in diesem Bereich laufen. Es geht dabei um die Behandlung von Parkinson, Herzinsuffizienz, und Hämophilie. Im Jahr 2020 wurde Asklepios Bio erworben. Damit erhielt Bayer Zugriff auf die führende adeno-assoziierten Viren (AAV)-basierte Gentherapieplattform. Diese hat Therapiekandidaten in der Entwicklung, die größeren Patientenpopulationen helfen kann, wie bei der Behandlung von neuromuskulären, Herz-Kreislauf- und metabolischen Krankheiten. Des Weiteren wird zusammen mit dem US-Unternehmen Mammoth Biosciences bei der Gentherapie kooperiert. Ziel ist die Entwicklung von „in-vivo-Geneditierungstherapien. Verwendet wird dabei CRISPR Cas zur Editierung oder Ausschneidung von Genabschnitten. Bayer könnte durch die Position in der Gen- und Zelltherapie langfristig bei der Behandlung von Erbkrankheiten durchstarten und in neue Milliarden-Euro-Umsatzregionen vorstoßen.

Trading-Idee: Endlos-Turbo Long auf Bayer AG

Mit Hebelprodukten können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Da die Wertentwicklung des Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken oder sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in allen Fällen in voller Höhe zurückgezahlt wird. Der Kapitalverlust kann ein erhebliches Ausmaß annehmen, sodass ein Totalverlust entstehen kann.

Auf den Basiswert Bayer AG stehen verschiedene Endlos-Turbos zur Verfügung. Ein Beispiel ist der Endlos-Turbo Long mit einem Basispreis von 39,0436 Euro sowie einer Knock-Out-Barriere von 39,0436 Euro. Das Produkt eignet sich für Anleger, die auf steigende Kurse des Basiswerts setzen wollen. Der Endlos-Turbo Long auf die Bayer AG hat keine feste Laufzeit, kann aber während der Laufzeit verfallen, sofern ein Knock-Out-Ereignis eintritt. Ein Knock-Out-Ereignis tritt ein, wenn der Beobachtungspreis (jeder Kurs des Basiswerts an einem Beobachtungstag, wie er von der maßgeblichen Börse berechnet wird) mindestens einmal auf oder unter der Knock-Out-Barriere liegt. Tritt ein solches Knock-Out-Ereignis ein, verfällt das Produkt ohne weiteres Tätigwerden des Anlegers wertlos, sodass es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommt.

Risikobeschreibung

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar .

Stand: 31.01.2022

Emittentin: DZ BANK AG / Online-Redaktion

ENDLOS TURBO LONG 39,0462 OPEN END: BASISWERT BAYER DV8D7Q // Quelle: DZ BANK: Geld 01.02. 18:18:09, Brief 01.02. 18:18:09 1,50 EUR 1,52 EUR 0,00% Basiswertkurs: 54,16 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 17:35:24 Basispreis 39,0462 EUR Abstand zum Basispreis in % 27,91% Knock-Out-Barriere 39,0462 EUR Abstand zum Knock-Out in % 27,91% Hebel 3,55x Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals (Totalverlust) ist möglich. Sie sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt (Emittentenrisiko).

Die Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland haben.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr DZ BANK Sales Team

Kontakt

DZ BANK AG

+49(0)69-7447-7035

wertpapiere@dzbank.de

www.dzbank-derivate.de

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Die vollständigen Angaben zu den oben genannten Produkten, insbesondere zu den verbindlichen Bedingungen, Risiken sowie Angaben zur DZ BANK können dem jeweils maßgeblichen Prospekt entnommen werden.

Die gemäß gesetzlicher Vorgaben von der DZ BANK bezüglich des öffentlichen Angebots erstellten Basisprospekte sowie etwaige Nachträge und die jeweils zugehörigen Endgültigen Bedingungen sind auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und können unter www.dzbank-derivate.de/DV8D7Q (dort unter „Dokumente“) abgerufen werden. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die von der DZ BANK jeweils erstellten Basisinformationsblätter ist in der jeweils aktuellen Fassung ebenfalls auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de/DV8D7Q (dort unter „Dokumente“) abrufbar. Dies gilt, solange das Produkt für Privatanleger verfügbar ist.

Rechtliche Hinweise:

Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses Dokument ist durch die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank („DZ BANK“) erstellt und zur Verteilung in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Dieses Dokument richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz und/oder Niederlassungen im Ausland, vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Großbritannien oder Japan. Dieses Dokument darf im Ausland nur in Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften verteilt werden und Personen, die in den Besitz dieser Informationen und Materialien gelangen, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Dieses Dokument stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die DZ BANK ist insbesondere nicht als Anlageberater oder aufgrund einer Vermögensbetreuungspflicht tätig. Dieses Dokument ist keine Finanzanalyse. Dieses Dokument stellt eine unabhängige Bewertung der entsprechenden Emittentin bzw. Wertpapiere durch TraderFox im Auftrag der DZ BANK dar. Alle hierin enthaltenen Bewertungen, Stellungnahmen oder Erklärungen sind diejenigen des Verfassers und stimmen nicht notwendigerweise mit denen der Emittentin oder dritter Parteien überein. Die DZ BANK hat die Informationen, auf die sich das Dokument stützt, aus als zuverlässig erachteten Quellen übernommen, ohne jedoch alle diese Informationen selbst zu verifizieren. Dementsprechend gibt die DZ BANK keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen ab. Die DZ BANK übernimmt keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments verursacht und/oder mit der Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments im Zusammenhang stehen. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente sollte auf der Grundlage eines Beratungsgesprächs sowie Prospekts oder Informationsmemorandums erfolgen und auf keinen Fall auf der Grundlage dieses Dokuments. Die Bewertungen können je nach den speziellen Anlagezielen, dem Anlagehorizont oder der individuellen Vermögenslage für einzelne Anleger nicht oder nur bedingt geeignet sein. Die Informationen und Meinungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde.

Impressum

Herausgeber:

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,

Platz der Republik, 60265 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 7447 - 01

Telefax: + 49 69 7447 - 1685

Homepage: www.dzbank.de

E-Mail: mail@dzbank.de

Vertreten durch den Vorstand: Uwe Fröhlich (Co-Vorstandsvorsitzender), Dr. Cornelius Riese (Co-Vorstandsvorsitzender), Uwe Berghaus, Dr. Christian Brauckmann, Ulrike Brouzi, Wolfgang Köhler, Michael Speth, Thomas Ullrich

Aufsichtsratsvorsitzender: Henning Deneke-Jöhrens

Sitz der Gesellschaft: Eingetragen als Aktiengesellschaft in Frankfurt am Main,

Amtsgericht Frankfurt am Main, Handelsregister HRB 45651

Aufsicht: Die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt

am Main wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

und die Europäische Zentralbank (EZB) beaufsichtigt.

Umsatzsteuer Ident. Nr.: DE114103491

Sicherungseinrichtungen: Die DZ BANK AG Deutsche Zentral-

Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main ist der amtlich anerkannten BVR Institutssicherung

GmbH und der zusätzlich freiwilligen Sicherungseinrichtung des Bundesverband

der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. angeschlossen:

www.bvr-institutssicherung.de

www.bvr.de/SE

Verantwortlich für den Inhalt: Florian Möller, DZ BANK AG, Frankfurt

© DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, 2022

Nachdruck, Vervielfältigung und sonstige Nutzung nur mit vorheriger Genehmigung

der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main