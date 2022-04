Bayer hofft auf baldige Entscheidung über Annahme von Glyphosat-Berufung

Frankfurt (Reuters) - Bayer erwartet schon bald mehr Klarheit über seine beantragte Glyphosat-Berufung vor dem Obersten Gerichtshof der USA.

Der Supreme Court hatte Interesse an dem Fall gezeigt und Ende vergangenen Jahres eine Stellungnahme der US-Regierung dazu angefragt. Die Stellungnahme stehe bisher noch aus. "Wir erwarten, dass das Gericht im Anschluss daran über die Annahme der Berufung entscheidet. Eine solche Entscheidung erwarten wir in den kommenden Wochen", sagte Vorstandschef Werner Baumann am Freitag auf der Hauptversammlung des Agrar- und Pharmakonzerns. Da diese nicht fristgebunden sei, könne sich dieser Zeitraum aber auch noch verlängern. Sollte das Gericht den Fall annehmen, könnte ein Urteil in der nächsten Verhandlungsperiode fallen. Diese laufe von Oktober 2022 bis Ende Juni 2023.

Bislang hat Bayer in der Glyphosat-Klagewelle in den USA drei Prozesse in erster Instanz mit millionenschweren Schadenersatzzahlungen verloren und in allen bisherigen Berufungsverfahren Niederlagen erlitten. In einem dieser Fälle - dem des Klägers Hardeman, der seine Krebserkrankung auf die Verwendung des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup von Bayer zurückführte - zogen die Leverkusener vor den Obersten Gerichtshof der USA und reichten dort im August den Berufungsantrag ein. Eine Entscheidung des Supreme Courts zugunsten Bayers würde nach Einschätzung Baumanns mögliche künftige Rechtsstreitigkeiten im Grunde beenden.