BAYER - Jetzt müssen sich die Bullen beweisen

Bayer AG - WKN: BAY001 - ISIN: DE000BAY0017 - Kurs: 46,815 € (XETRA)

Die Bayer-Aktie befindet sich seit weit über 5 Jahren in einer Abwärtsbewegung. Ausgangspunkt ist das Allzeithoch bei 146,65 EUR aus dem April 2015. Am 30. Oktober markierte die Aktie ein Tief bei 39,91 EUR. Damit notierte sie kurzzeitig sogar unter der unteren Begrenzung der Abwärtsbewegung.

Nach diesem Tief kam es zu einem kurzen, aber deutlichen Erholungsschub auf 49,18 EUR. Seit diesem Hoch vom 16. November bewegt sich die Aktie in einem sich aufweitenden Dreieck seitwärts und drang dabei zweimal in das Abwärtsgap vom 01. Oktober 2020 ein. Dieses Gap wurde dabei teilweise geschlossen. Es ist aber noch ein großer Rest zwischen 52,85 EUR und 50,14 EUR offen. Gestern stand die Aktie unter Druck und näherte sich der Unterstützung bei 46,26 EUR und damit der unteren Begrenzung des Dreiecks an.

Chance für die Bullen?

Dreht die Bayer-Aktie im Bereich um 46,26 EUR wieder nach oben, dann könnte es zu einer kurzfristigen Aufwärtsbewegung in Richtung 51,50-51,75 EUR, also an die obere Begrenzung des kleinen Dreiecks kommen. Sollte der Wert allerdings stabil unter 46,26 EUR abfallen, dann würde eine Verkaufswelle in Richtung 39,91 EUR drohen.

Zusätzlich lesenswert:

AMAZON - Kleines Kaufsignal aktiv

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

Bayer AG

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)