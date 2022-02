BAYER - Kaufwelle in Vorbereitung?

Bayer AG - WKN: BAY001 - ISIN: DE000BAY0017 - Kurs: 52,810 € (XETRA)

Die Bayer-Aktie fiel im Oktober 2020 auf ein Tief bei 39,91 EUR. Danach erholte sich der Wert auf 57,73 EUR. Diese Erholung wurde ab Mai 2021 wieder abverkauft. Am 06. Dezember 2021 markierte die Aktie ein Tief bei 43,90 EUR.

Seit diesem Tief befindet sich der Wert in einer steilen Rally. Diese führte die Aktie am 02. Februar 2022 auf ein Hoch bei 54,59 EUR und damit an den Abwärtstrend seit 20. Oktober 2017. In den letzten Tagen kam es zu Gewinnmitnahmen. Die Aktie schloss ein Aufwärtsgap vom 31. Januar. Der steile Aufwärtstrend seit 20. Dezember 2021 ist bisher noch intakt. Er liegt bei 52,03 EUR.

Rallyschub noch möglich

Die Abgaben der letzten Tage können bisher als Gewinnmitnahmen eingeordnet werden, solange der Aufwärtstrend seit Dezember 2021 intakt ist. Denn solange hat die Bayer-Aktie Chancen auf einen Ausbruch über den Abwärtstrend seit Oktober 2017. Kommt es zu diesem Ausbruch, wäre eine Rally in Richtung 57,73 EUR und später vielleicht sogar 62,26-63,04 EUR möglich.

Sollte der Wert allerdings den Aufwärtstrend seit Dezember 2021 durchbrechen, dann wäre eine etwas größere Konsolidierung in Richtung 50,16-49,79 EUR möglich.

Fazit: Die Bayer-Aktie steht kurz vor einem weiteren Rallyschub, muss dafür aber noch eine wichtige Hürde überwinden.

