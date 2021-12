BAYER - Kursziel neues Zehnjahrestief?

Bayer AG - WKN: BAY001 - ISIN: DE000BAY0017 - Kurs: 45,605 € (XETRA)

Im Oktober des letzten Jahres war die Bayer-Aktie mit 39,91 EUR auf den tiefsten Stand seit September 2011 gefallen. Damals hatte die Aktie mit einem Doppelboden bei 35,36 EUR den Grundstein für die epochale Rally bis zum 2015er Rekordhoch bei 146,45 EUR gelegt.

Bayer Chartanalyse (Wochenchart)BAYER-Aktie vor massiven Verkaufssignal

Zurück in die Gegenwart : Die letzte Unterstützung vor diesem Vorjahrestief, die 44,47 EUR-Marke, wurde im September und zuletzt Anfang Dezember angelaufen und jeweils verteidigt. Die Dezember-Erholung ist allerdings bereits wieder Makulatur, da die Bayer-Aktie in dieser Woche erneut unter 45,50 EUR einbrach. Selbst ein Anstieg bis 46,62 EUR und darüber an den Widerstand bei 48,08 EUR würde daran nichts ändern, dass der Abverkauf seit Mitte November kurz vor seiner Fortsetzung steht:

Unter der 44,47 EUR-Marke dürfte auch das Zwischentief bei 43,90 EUR den Bären nicht lange standhalten und die Bayer-Aktie bis 41,50 EUR und darunter an die letzte große Supportmarke bei 39,91 EUR einbrechen. Sollte die Unterstützung auch unterschritten werden, könnte es allerdings ausgehend von 38,50 bzw. 37,00 EUR zu einer deutlichen Erholung kommen.

Charttechnisches Fazit: Die Aktie von Bayer steht kurz vor dem Bruch der zentralen Unterstützung bei 44,47 EUR. Darunter kann es zu einem Einbruch bis 39,91 EUR kommen.

Bayer Chartanalyse (Tageschart)

