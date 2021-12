Bayer mit Glyphosat-Erfolg, Morphosys stemmt sich gegen den Trend und keinen Schrecken bei Daimler bekommen – die größten Bewegungen vor Börsenstart

Der Dax zittert weiterhin vor den Inflationsdaten aus den USA die heute veröffentlicht werden. Sie werden das weitere Tempo der amerikanischen Notenbank beim Tapering und Zinserhöhungen vorgeben. Bereits in der kommenden Woche werden sich Jerome Powell und seine Kollegen zusammensetzen und die neue Richtung und vor allen Dingen das neue Tempo verkünden. Daher möchten viele Anleger von den Zahlen nicht auf dem falschen Fuß erwischt werden. Zudem sind die US-Werte vor den Inflationsdaten in Deckung gegangen, besonders die Tech-Werte.

Daimler – nicht erschrecken!

Die Truck-Sparte der Stuttgarter ist ab heute abgespalten. Für 2 Daimler-Papier gibt es eine des Börsenneulings. Daher ist das Minus im Depot kein Verlust, sondern der Abschlag für die Trucksparte. Wer noch keinen deutschen Autobauer im Depot hat, der sollte heute bei Daimler anfangen zu grübeln.

Bayer mit Glyphosat-Erfolg

Vorbörslich freut sich die Aktie von Bayer über 3 Prozent. Die Leverkusener haben sich nach eigenen Angaben in einem Glyphosat-Prozess in San Bernardino (Kalifornien) durchgesetzt: „Das Urteil der Jury zu unseren Gunsten beendet das Verfahren und bestätigt, dass Roundup nicht die Ursache der Krebserkrankung von Donnetta Stephens ist“, teilte Bayer am Donnerstagabend mit.

Ansonsten sieht es vorbörslich eher eher mau im Dax aus. Neben Bayer können sich noch Infineon und Covestro im Plus halten. Vor den restlichen 37 Dax-Titeln steht ein rotes Vorzeichen.

MDax

Auch im MDax sind die Titel, die im Plus liegen, dünn gesät. Vintage Towers und Pro7 kommen vorbörslich auf ein Puls von rund ein Prozent. Bei Carl Zeiss Meditec scheint der Ausblick nicht ganz so gut anzukommen. Die Aktie liegt vorbörslich über 3 Prozent im Minus. Der Medizintechnik-Konzern rechnet mit einer stagnierenden bis rückläufigen operativen Marge. Während im neuen Jahr steigende Anteilewiederkehrender Umsätze positiv auf die Marge wirkten, stünden dem hohegeplante Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie in Vertrieb und Marketing gegenüber.

SDax

Die Techwerte im Index für kleine Werte haben heute einen schwierigen Stand. Angeführt werden die vorbörslichen Verlierer von LPKF Laser und PVA Tepla die beide etwas mehr als 1 Prozent verlieren. Aber es gibt heute auch Gewinner im SDax. Den besten vorbörslichen Start erwischen die Papiere von Morphosys, die fast 2 Prozent zulegen.

Über den Tellerrand geschaut

Die Aktie von C3.ai legt nach US-Börsenschluss über 20 Prozent zu. Zwei Vertreter aus der Pharmabranche liefern heute auch Hingucker. Die Papiere von Context Therapeutics schnellen über 40 Prozent in die Höhe und für Applied DNA Sciences Inc. geht es mehr als 10 Prozent nach oben.

