BAYER - Mutige kaufen sich ein

Bayer AG - WKN: BAY001 - ISIN: DE000BAY0017 - Kurs: 47,530 € (XETRA)

Nach dem gestrigen Sell-Off der Bayer-Aktie infolge der jüngsten Quartalszahlen (siehe hier), ist die Handelsaktivität in der Aktie auch heute groß. Zum Zeitpunkt dieser Zeilen gab es fast 2.900 Transaktionen in Bayer auf Tradegate, womit man dort die meistgehandelte Aktie ist. Mutige Trader und Anleger schlagen zu, nachdem der Kurs gestern auf den Support bei 46,26 EUR einbrach. Die gestrigen Verluste kann man trotz des heutigen Plus von über 3 % aber bei Weitem nicht wettmachen und so bleibt die Aktie angeschlagen. Nach Abschluss der Erholung sollte zumindest noch einmal ein Rutsch gen Süden eingeplant werden. Bullisch wird die Aktie erst wieder mit einer vollständigen Bodenbildung und die ist aktuell nicht zu erkennen.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)