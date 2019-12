BAYER - Neues Jahreshoch zum Fest!

Bayer AG - WKN: BAY001 - ISIN: DE000BAY0017 - Kurs: 73,790 € (XETRA)

Der DAX-Wert profitiert am Montagmorgen von der Nachricht, dass sich die US-Regierung in Form des Justizministeriums und der Umweltschutzbehörde EPA an die Seite des Unternehmens stellen und ein Bundesberufungsgericht in Kalifornien dazu aufriefen, dass jüngste Urteil im Glyphosat-Prozess aufzuheben.

Wie ist die charttechnische Situation der Aktie einzustufen?

Nach einer Bodenbilung im Bereich 52 bis 53 EUR im Frühsommer befindet sich die Bayer-Aktie in einem intakten Aufwärtstrend im Tageschart. Zuletzt konsolidierte die Aktie in einer bullisch zu interpretierenden Flaggenformation.

Diese wurde am 13.12. regel-konform gen Norden hin aufgelöst. Heute nun steigt die Aktie über das Hoch vom März knapp oberhalb der 73,00 EUR-Marke und klettert auf den höchsten Stand des Kalenderjahres 2019.

Werbung Knock-Outs zur Bayer Aktie Kurserwartung Bayer-Aktie wird steigen Bayer-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Sollte sich die Aktie in den kommenden Tagen oberhalb der 72 EUR-Marke etablieren können, stehen die Chancen nicht schlecht für eine Rallyfortsetzung in den Bereich um 76 bis 78 EUR. Wird der heutige Ausbruch auf das neue Jahreshoch allerdings wieder abverkauft, müsste man sich auf einen Re-Test der Aufwärtstrendlinie im Tageschart einstellen.

Elliott-Wellen-Theorie hoch 4: Mit Tiedje XXL profitieren Sie maximal von André Tiedjes legendären Prognosen. Sichern Sie sich seine 4 Trading-Services PLUS exklusive DAX-Aktien-Analysen in einem Paket. Natürlich zum absoluten Vorzugspreis. Jetzt Tiedje XXL abonnieren

Bayer Aktie Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2019 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)