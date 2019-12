Der Dax dürfte etwas tiefer in den letzten Handelstag vor der Weihnachtspause starten: Knapp eine Stunde vor der Eröffnung am Montag signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex einen Kursabschlag von 0,20 Prozent auf 13 292 Punkte. Der EuroStoxx 50 wird ebenfalls etwas schwächer erwartet. Nach den Weihnachtsfeiertagen startet der Handel wieder am Freitag.

Vor einer Woche hatte der Dax mit 13.425 Punkten seinen bisherigen Höchststand seit Januar 2018 erreicht, bevor er zwischenzeitlich um gut zwei Prozent zurücksetzte. Aus dem gleichen Monat stammt auch das Rekordhoch von 13.596 Punkten. Am Freitag schaffte der Dax nach dem großen Verfall an den Terminbörsen mit deutlichen Gewinnen noch einen positiven Wochenabschluss.

Bayer bekommt Rückendeckung von der US-Regierung

Unter den Einzelwerten hierzulande könnten die Aktien von Bayer zu den Favoriten gehören. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern erhält im Berufungsverfahren gegen einen Schuldspruch wegen angeblicher Krebsrisiken von glyphosathaltigen Unkrautvernichtern Unterstützung der US-Regierung. Dies kam bei dem Konzern gut an. „Wir freuen uns, dass die Vereinigten Staaten ihre Sichtweise in diesem Verfahren eingebracht haben, die mit unseren Argumenten in diesem Fall übereinstimmt“, teilte das Unternehmen mit. Die Bayer-Papiere notierten auf der Handelsplattform Tradegate knapp 1 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Freitag.

Adidas weiter auf Kurs

Der Sportartikelkonzern Adidas bekräftigte nach einem erfreulich verlaufenen Geschäft zum Jahresende seine Erwartung an Schlussquartal und Gesamtjahr. Das Weihnachtsgeschäft sei „sehr gut gelaufen“, sagte Firmen-Chef Kasper Rorsted der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. Für die Anteilsscheine von Adidas ging es auf Tradegate moderat nach oben.

Koenig & Bauer wegen gesenkter Jahresziele unter Druck

Schlechte Nachrichten hingegen kamen von Koenig & Bauer: Der Druckmaschinenhersteller senkte seine Jahresziele. Wegen des weiterhin sehr anspruchsvollen Marktumfelds seien nicht alle Aufträge wie ursprünglich erwartet gewonnen und nicht alle für dieses Jahr vorgesehenen Abschlüsse getätigt werden, hieß es. Die Aktien sackten auf Tradegate um fast 8 Prozent ab.

Roche macht Tempo im Bereich Gentherapie

Der Schweizer Pharmakonzern Roche setzt verstärkt auf das lukrative Gebiet der Gentherapie. Die Baseler erwarben vom US-Biotechunternehmen Sarepta das Exklusivrecht außerhalb der USA an der Gentherapie SRP-9001 zur Behandlung eines erblich bedingten Muskelschwundes, wie Roche am Montag mitteilte. Die sogenannte Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) ist die häufigste muskuläre Erbkrankheit im Kindesalter. Meistens betrifft sie Jungen.

Roche leistet den Angaben zufolge eine Einmalzahlung in Höhe von insgesamt 1,15 Milliarden US-Dollar. Hiervon fließen 750 Millionen in bar, die restlichen 400 Millionen in Aktien. Die Firma Sarepta, die weiterhin für die klinische Entwicklung des Mittels zuständig ist, kann zudem bis zu 1,7 Milliarden Dollar beim Erreichen bestimmter Meilensteine sowie Lizenzgebühren auf Umsatzbasis erhalten.

Große Pharmakonzerne richten ihren Fokus seit einiger Zeit verstärkz auf Gentherapien aus. Dabei steht etwa der Roche-Konkurrent Novartis mit einem rund zwei Millionen Euro teuren Medikament gegen spinale Muskelatrophie bei Kindern wegen des Preises in der Kritik.

Roche selbst hatte in dem noch relativ jungen Behandlungsgebiet unlängst mit der Übernahme von Spark Therapeutics aufs Tempo gedrückt, auch um zu Wettbewerbern aufzuholen. Die Schweizer ließen sich den Kauf der US-Firma insgesamt 4,3 Milliarden Dollar kosten. Spark Therapeutics ist vor allem auf die Behandlung genetisch bedingter Krankheiten wie Blindheit, Hämophilie und neurodegenerative Erkrankungen spezialisiert.

Ansonsten werden an diesem Montag einige Index-Veränderungen wirksam. So rücken die Softwarefirma Teamviewer und der Batteriehersteller Varta in den Mittelwerte-Index MDax auf. Dafür steigen 1&1 Drillisch und Fielmann in den SDax ab.

Die Comdirect Bank steigt in den SDax auf. Damit hat der Nebenwerteindex drei neue Mitglieder. Neben Varta verlassen Steinhoff und Baywa den Index.

