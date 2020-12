Bayer verkauft weitere Anlage an chinesische WuXi

Frankfurt (Reuters) - Bayer verkauft eine Anlage am Standort Wuppertal an die chinesische WuXi Biologics.

Die Anlage wolle ein deutsches Tochterunternehmen von WuXi zur Herstellung von Wirkstoffen für Covid-19-Impfstoffe sowie andere Biologika nutzen, teilte der Leverkusener Konzern am Montag mit. Das Transaktionsvolumen beläuft sich einschließlich des Mietvertrags auf etwa 150 Millionen Euro. Den Abschluss des Deals erwartet Bayer für das erste Halbjahr 2021. Ursprünglich sollten in der Anlage Produkte zur Behandlung der Bluterkrankheit hergestellt werden. Bayer hatte bereits im Januar dieses Jahre eine Produktionsanlage an WuXi in Leverkusen verkauft.