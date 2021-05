Bayer: Widerstand und schlechte Nachrichten

Die Negativschlagzeilen um den Bayer-Konzern reißen in den USA nicht ab, nun kündigte das Unternehmen in der Nacht zum Donnerstag an, aus dem US-Vergleichsverfahren für mögliche künftige Kläger auszusteigen. Zeitgleich wird die US-Tochter Monsanto einen Fünf-Punkte-Plan zum Umgang mit potenziellen künftigen Glyphosat-Klagen vorbereiten. Zuvor hat ein Bundesrichter in San Francisco den Vorschlag für eine Vereinbarung zwischen Bayer und den Klägeranwälten von Krebspatienten zurückgewiesen.

Ein Blick auf die technische Auswertung der Aktie offenbart zudem nun einen klaren Trendbruch und erneutes Scheitern an dem Widerstand von 56,00 Euro. Das könnte jetzt weitere Verluste bedeuten und würde sich entsprechend für ein kurzfristiges Short-Investment anbieten.

Vergangenheit holt Bayer wieder ein

Aus dem Stand heraus wäre in der Bayer-Aktie ein Abschlag auf rund 50,00 Euro durchaus möglich, darunter findet das Papier bei 48,98 sowie 46,32 Euro weitere Unterstützungen vor. Sollte an dieser Stelle keine nachhaltige Stabilisierung gelingen, müssten sogar Abschläge auf 44,85 Euro zwingend einkalkuliert werden. Für dieses Szenario könnte dann das Open End Turbo Short Zertifikat WKN SD77TR zum Einsatz kommen. Um ein bullisches Szenario für die Bayer-Aktie hervorzurufen, müssten Anleger die Notierung mindestens über die aktuellen Jahreshochs von 57,73 Euro vorantreiben. In diesem Fall könnte anschließend Kurspotenzial an 59,55 sowie 60,14 Euro freigesetzt werden.

Bayer (Wochenchart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 54,28 // 56,00 // 57,73 // 59,55 // 60,00 // 62,50 Euro Unterstützungen: 52,18 // 50,71 // 50,00 // 48,98 // 46,32 // 44,85 Euro

Fazit

Sollten sich weitere Verluste in der Bayer-Aktie in dieser Woche durchsetzen und das Papier unter 52,18 Euro zurückfallen, werden weitere Abschläge auf rund 50,00 und darunter auf 48,98 Euro sehr wahrscheinlich. Spätestens ab 46,32 Euro sollte aber wieder mit einer Trendwende gerechnet werden. Für diesen Fall könnte jetzt das Open End Turbo Short Zertifikat WKN SD77TR zum Einsatz kommen und birgt eine Renditechance von 50 Prozent, sofern die Marke von 48,98 Euro erreicht wird. Der Wert des Scheins dürfte entsprechend auf 0,91 Euro zulegen. Allerdings ist eine Spekulation hierauf hochriskant, entsprechend klein sollten die Positionsgrößen ausfallen.

Strategie für fallende Kurse WKN: SD77TR Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,59 - 0,60 Euro Emittent: Société Générale Basispreis: 58,8744 Euro Basiswert: Bayer AG KO-Schwelle: 56,5600 Euro akt. Kurs Basiswert: 52,80 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 0,91 Euro Hebel: 8,7 Kurschance: + 50 Prozent Börse Frankfurt

