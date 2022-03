BAYER - Zugewinne nach den Quartalszahlen

Bayer AG - WKN: BAY001 - ISIN: DE000BAY0017 - Kurs: 51,510 € (XETRA)

Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer hat im vergangenen Jahr seinen konzernweiten Umsatz dank einer starken Nachfrage nach Maissaat, dem Unkrautvernichter Glyphosat und dem Augenmedikament Eylea um 6,5 Prozent auf 44,1 Mrd. Euro gesteigert. Der um Sondereinflüsse bereinigte operative Gewinn (Ebitda) fiel wegen höherer Produktionskosten allerdings um 2,5 Prozent auf 11,2 Mrd. Euro. Unter dem Strich verdiente Bayer 2021 gut eine Milliarde Euro, nachdem 2020 u. a. wegen hoher Rückstellungen für den Glyphosatstreit in den USA ein Minus von 10,5 Mrd. Euro angefallen war. Die Dividende soll unverändert 2 Euro je Aktie betragen. im Ausblick auf 2022 erwartet Bayer ein deutliches Umsatz- und Gewinnwachstum. //Quelle : Guidants News

Charttechnische Lage

An der charttechnischen Lage hat sich in den letzten turbulenten Tagen nichts geändert. Das Setup vom 22. Februar ist weiter intakt, denn die Käufer konnten die Bayer-Aktie über der 50,00-EUR-Marke halten. In der vergangenen Woche drehte der DAX-Titel exakt am EMA200 im Tageschart nach oben. Die Widerstandszone bei 52,50/53,00 EUR wirkte jedoch direkt. Vorbörslich kämpft die Bayer-Aktie genau um diesen Widerstandsbereich, nachdem die Wertpapiere gestern bei 51,51 EUR schlossen.

Fazit: Der Stopp könnte man nun mit oder auch ohne dem Zusatz Tagesschlusskursbasis knapp unter die 50,00-EUR-Marke platzieren. Oberhalb dieser runden Marke wird weiterhin mit einer Fortsetzung der begonnenen Aufwärtsbewegung gerechnet. Die Zielzone liegt vorerst knapp über der 56,00 EUR-Marke.

Neuer Broker an Guidants angebunden - finanzen.net zero

50 € Guthaben von finanzen.net zero geschenkt

Sie haben noch kein Depot bei finanzen.net zero? Eröffnen Sie bis zum 07. März 2022 ein neues Konto und finanzen.net zero schenkt Ihnen 50 € Guthaben, wenn Sie bis zum 31. März dieses Jahres mindestens 5 Trades durchführen.

Konto eröffnen

Bayer AG

Tipp: Als Godmode PLUS-Kunde sollten Sie auch Guidants PROmax testen. Es gibt dort tägliche Tradinganregungen, direkten Austausch mit unseren Börsen-Experten in einem speziellen Stream, den Aktien-Screener und Godmode PLUS inklusive. Analysen aus Godmode PLUS werden auch als Basis für Trades in den drei Musterdepots genutzt. Jetzt das neue PROmax abonnieren!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bernd Senkowski, Technischer Analyst)