Bayerische Metall- und Elektroindustrie übernimmt Pilotabschluss

München (Reuters) - Die bayerische Metall- und Elektroindustrie übernimmt den in Nordrhein-Westfalen vereinbarten Tarifabschluss.

Drei Wochen nach der Einigung auf den Pilotabschluss besiegelten die IG Metall und der bayerische Arbeitgeberverband vbm am Montag das Vertragswerk auch für die 840.000 Beschäftigten im Freistaat. Für 475.000, deren Arbeitgeber Mitglied des vbm sind, gilt der Abschluss direkt. Er sieht eine Corona-Prämie von 500 Euro im Juni und von 2022 an einen jährlichen "Transformationsbeitrag" von 2,3 Prozent vor. Dieser kann als Einmalentgelt - 2022 wären das 18,4 Prozent eines Monatsgehalts - ausgezahlt oder für eine Arbeitszeitverkürzung eingesetzt werden. Der Tarifvertrag läuft bis Ende September 2022.

Nach dem Ende der Kurzarbeits-Regelung in der Corona-Krise kann die Wochen-Arbeitszeit bis zu drei Jahre lang von 35 auf 32 Stunden gesenkt werden. Speziell für Bayern einigten sich die Tarifparteien auf Regularien für den Umgang mit dem Strukturwandel etwa in der Autoindustrie. Wenn sich Unternehmen und Betriebsräte nicht auf ein Konzept einigen könnten, können sie künftig die Tarifparteien einschalten, die dann über einen "Zukunftstarifvertrag" verhandeln müssen. Zudem werden in Bayern künftig nicht nur Auszubildende, sondern auch Absolventen eines berufsbegleitenden (dualen) Studiums ein Übernahmeangebot ihres Arbeitgebers erhalten.