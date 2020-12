Bayerischer Wirtschaftsminister setzt Hoffnung in neuen Corona-Schnelltest

München (Reuters) - Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger sieht im neuen Corona-Schnelltest eines Biotech-Startups die Chance auf eine schnelle Lockerung der Beschränkungen.

Der von GNA Biosolutions aus Martinsried bei München entwickelte Test auf Basis der PCR-Technologie öffne die Tür dafür, die Corona-Lage besser in den Griff zu bekommen, sagte der Minister am Dienstag in München. Dieser "weltweit beste Schnelltest" könne in Schlachthöfen und an Flughäfen eingesetzt werden, damit Reisende nicht unnötig in Quarantäne geschickt würden, aber auch zur Öffnung etwa von Kurhotels beitragen. Am Münchner Flughafen sei der GNA-Schnelltest bereits in Testläufen zum Einsatz gekommen.

Aiwanger, der auch Bundesvorsitzender der Freien Wähler ist, hat unter Verweis auf die Interessen der Wirtschaft wiederholt auf schnelle Lockerungen gedrängt.

GNA-Chef Federico Bürsgens sagte, mit dem "GNA Octea" ließen sich Proben schneller analysieren als mit den herkömmlichen PCR-Tests und genauer als mit den üblichen Schnelltests. Mit dem mobilen System ließen sich acht Proben gleichzeitig in weniger als einer Stunde analysieren. Die Auswertung normaler PCR-Tests dauert mehrere Stunden. Zu 96,7 Prozent würden Virus-Infektionen mit dem Test von GNA als solche erkannt, falsche positive Ergebnisse kämen praktisch nicht vor. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hat dem Test kurz vor Weihnachten eine Sonderzulassung erteilt. Nun würden die Ergebnisse in einer Pilotstudie überprüft, die im Februar abgeschlossen sein soll, sagte Bürsgens.

Der Freistaat, der über seine Beteiligungsgesellschaft BayernKapital an GNA beteiligt ist, hatte das Unternehmen mit acht Millionen Euro gefördert. Im Gegenzug bekommt Bayern ein Vorkaufsrecht für die ersten Testsysteme und Vorzugsbedingungen beim Kauf der Tests.