Bayern ermittelt Großteil der positiv Getesteten - 46 fehlen noch

Berlin (Reuters) - Nach der Corona-Test-Panne hat das Land Bayern eigenen Angaben zufolge inzwischen den Großteil der positiv Getesteten erreicht - 46 fehlen aber weiterhin.

Von 949 Personen, denen die positiven Test-Ergebnisse zunächst nicht mitgeteilt werden konnten, seien nun 903 informiert, teilte das bayerische Gesundheitsministerium am Sonntag mit. "Es mussten zigtausende Dokumente gesichtet werden, um die Getesteten ermitteln zu können." Zu den übrigen positiven Tests erklärte das Ressort von Ministerin Melanie Huml: "Bei lediglich 46 positiven Befunden liegen keine passenden Personendaten vor."

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte sich für die Panne entschuldigt, bei der insgesamt 44.000 Getestete zunächst keine Nachricht über das Ergebnis erhalten hatten. Auch negative Test-Ergebnisse werden übermittelt. Söder hatte den von seiner Parteikollegin Huml angebotenen Rücktritt abgelehnt. Die Panne brachte dem bayerischen Regierungschef selbst scharfe Kritik von Linken, SPD und FDP in Bayern und auf Bundesebene ein.

Am Sonntag übten die Grünen auch Kritik an der Regierung in Berlin: "Die Bundesregierung hat es verschlafen, zusammen mit den Ländern eine einheitliche Teststrategie zu koordinieren und sich damit bestmöglich auf den Umgang mit den Reiserückkehrern vorzubereiten", sagte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter dem "Handelsblatt" laut Vorabmeldung. "Mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen ist es nun allerhöchste Zeit dafür." Hofreiter warf Bayerns Regierungschef Söder demnach vor, "mit seinem unkoordinierten Vorpreschen und dem Angebot von massenhaften Tests ohne klare Strategie", die Behörden überfordert zu haben – "mit möglichen Auswirkungen auf Infektionen im ganzen Bundesgebiet".

Auch wegen infizierter Rückkehrer hatte die tägliche Zahl der Neuinfektionen in Deutschland jüngst die Marke von 1000 wieder deutlich überschritten. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts vom Sonntag stieg sie zuletzt zwar nur um 625 auf 223.453. Allerdings werden am Wochenende immer deutlich weniger Fälle von den Gesundheitsämtern gemeldet, die dann in der kommenden Woche nachgereicht werden.