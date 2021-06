Bayern lässt zur Fußball-EM 14.000 Fans ins Münchner Stadion

München (Reuters) - Bei der Fußball-Europameisterschaft ab Mitte Juni dürfen bis zu 14.000 Fans in der Münchner Allianz-Arena mitfiebern.

20 Prozent der Plätze in dem Stadion dürften besetzt werden, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Freitag nach einer Sitzung des Ministerrats. Voraussetzung sei, dass alle negativ getestet seien und eine Maske trügen. Die Regelungen sind damit deutlich großzügiger als für andere Veranstaltungen. "Die Fußball-EM ist eine Sondersituation, die wir haben", sagte Söder. Es handle sich um einen Test, ob auch andere sportliche Großereignisse wieder genehmigt werden könnten.

Nach den bayerischen Corona-Regeln sind eigentlich bei Außenveranstaltungen bis zu 500 Zuschauer zugelassen. Die Uefa hatte die Anwesenheit von mindestens 14.500 Zuschauern bei den Spielen gefordert. In München sollen drei Vorgruppenspiele und ein Viertelfinale ausgetragen werden. Los geht es dort am 15. Juni, wenn die deutsche und die französische Nationalmannschaft aufeinander treffen.

In anderen Spielstätten sind teilweise mehr Fans erlaubt: So dürfen etwa in Amsterdam und Madrid jeweils ein Drittel der Plätze besetzt werden. Bilbao und Dublin mussten dagegen auf Spiele verzichten, weil sie nicht garantieren konnten, dass genügend Fans ins Stadion dürfen. Die Partien finden stattdessen in Sevilla, dem russischen St. Petersburg und London statt.

Die Fußball-Meisterschaft wird vom 11. Juni bis zum 11. Juli ausgetragen. Sie war eigentlich für 2020 vorgesehen, wurde wegen der Pandemie jedoch um ein Jahr verschoben. Insgesamt sind Spiele in elf Städten in ganz Europa angesetzt.