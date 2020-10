Bayerns Metallbranche sieht keine Luft für Lohnerhöhungen

München (Reuters) - Vor der Tarifrunde für bundesweit rund vier Millionen Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie kommt von der Arbeitgeberseite eine kategorische Ablehnung von Lohnforderungen.

"Die Unternehmen sehen überhaupt keinen Spielraum für weitere Tariferhöhungen", sagte die Verhandlungsführerin der Metall-Arbeitgeber in Bayern, Angelique Renkhoff-Mücke, der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Dienstagausgabe). "Die Belastungsgrenze ist erreicht." Wie bereits andere Arbeitgebervertreter wies auch sie die von der IG Metall ins Spiel gebrachte Vier-Tage-Woche mit Lohnausgleich zurück. Die Gewerkschaft will am Donnerstag ihre Forderungen beschließen.