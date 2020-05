Bayerns Ministerpräsident will Anreize für "Urlaub daheim"

München (Reuters) - Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder will Hotels und Reisebüros in Deutschland mit finanziellen Anreizen für einen "Urlaub daheim" unter die Arme greifen.

Er könne sich Urlaubsgutscheine oder eine steuerliche Absetzbarkeit von Ausgaben für einen Urlaub in Deutschland in diesem Jahr gut vorstellen, "am liebsten für Urlaub in Bayern", sagte der CSU-Chef am Montag vor einer Sitzung des Parteivorstands in München. Urlaubsreisen in andere Länder Europas, wie sie Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) in Aussicht gestellt hatte, steht Söder wegen der Corona-Pandemie vorerst skeptisch gegenüber: "Ich glaube nicht wie Heiko Maas, dass wir schon in einem Monat wieder in Italien, Spanien oder Frankreich sind", warnte er. "Wir bewegen uns da weiter auf dünnem Eis."