BayWa plant Dividendenerhöhung

Der Handels- und Dienstleistungskonzern BayWa AG (ISIN: DE0005194062) will seinen Aktionären eine Dividende in Höhe von 1,05 Euro ausschütten. Im Vergleich zum Vorjahr (1,00 Euro) soll die Ausschüttung damit um 5 Prozent erhöht werden. Auf Basis des aktuellen Börsenkurses von 35,70 Euro entspricht dies einer Dividendenrendite von 2,94 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 24. Mai 2022 statt.

Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2021 auf 19,8 Mrd. Euro (Vorjahr: 16,6 Mrd. Euro), wie am Montag auf Basis der vorläufigen Geschäftszahlen 2021 berichtet wurde. Das EBIT legte um 26 Prozent auf 266,6 Mio. Euro (Vorjahr: 211,6 Mio. Euro) zu. Die ausführlichen Zahlen veröffentlicht BayWa mit der Bilanz am 24. März 2022.

Hauptsitz der 1923 gegründeten Gesellschaft ist München. Die Geschäftsaktivitäten teilen sich auf in die Segmente Agrar, Bau und Energie. Der Konzern beschäftigt rund 21.000 Mitarbeiter.

Redaktion MyDividends.de