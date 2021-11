BAYWA - Was ist denn hier los?

AG - WKN: 519406 - ISIN: DE0005194062 - Kurs: 38,450 € (XETRA)

Bis Anfang Oktober war es bei der BayWa-Aktie aufgrund einer ausgeprägten Korrektur und sukzessive sinkender Volatilität immer ruhiger geworden. Allerdings hat der Bruch der beiden kurzfristigen Abwärtstrendlinien und die Rückeroberung der 37,00 EUR-Marke der Aktie neues Leben eingehaucht und im heutigen Handel schon an die 39,00 EUR-Marke geführt.

Das Aufwärtspotenzial wurde damit zunächst ausgeschöpft und auch direkt eine Korrektur gestartet. Allerdings könnte diese schon beim letzten Zwischenhoch bei 37,80 EUR enden und sich der Wert mit dem neu gewonnenen Aufwärtsmomentum über 39,70 EUR schrauben. Damit wäre ein weiteres Kaufsignal aktiv und ein Anstieg bis 41,20 und 41,82 EUR zu erwarten, ehe dort eine erneute Korrektur starten dürfte.

Bei einem vorzeitigen Unterschreiten der 37,00 EUR-Marke wäre diese bullische Ausgangssituation dagegen konterkariert und sogar ein direkter Einbruch bis 35,05 und 34,05 EUR nicht auszuschließen.

BayWa Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)