BB Biotech erhöht die Dividende

Die Schweizer Beteiligungsgesellschaft BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992) will eine Dividende in Höhe von 3,85 Franken (ca. 3,71 Euro) je Aktie an die Aktionäre ausschütten, wie am Freitag mitgeteilt wurde. Gegenüber dem Vorjahr (3,60 Franken) ist dies eine Erhöhung um knapp 7 Prozent. Die Generalversammlung findet am 17. März 2022 statt. Beim aktuellen Kursniveau von 68,25 Franken (ca. 65,72 Euro) liegt die derzeitige Dividendenrendite bei rund 5,64 Prozent.

Die BB Biotech AG weist für das Geschäftsjahr 2021 basierend auf den noch nicht geprüften konsolidierten Zahlen einen Nettoverlust von 405 Mio. Franken nach einem Gewinn von 691 Mio. Franken im Vorjahr aus. Bei einer Investmentgesellschaft reflektiert das Ergebnis die Aktienkursentwicklung der Unternehmen, die im Portfolio gehalten werden, wie BB Biotech am Freitag weiter mitteilte. Der vollständige Geschäftsbericht wird am 18. Februar 2022 veröffentlicht.

Die BB Biotech AG wurde im November 1993 in Schaffhausen gegründet und hält Beteiligungen an Biotech-Gesellschaften, die Medikamente entwickeln und vermarkten. Zum 31. Dezember 2021 war die Aktie von Moderna mit einem Anteil von 10,6 Prozent die größte Position im Portfolio, gefolgt von Argenx SE (8,5 Prozent) und Ionis Pharmaceuticals (7,8 Prozent).

Redaktion MyDividends.de