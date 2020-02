BB BIOTECH - Gelingt der Ausbruch?

BB Biotech AG - WKN: A0NFN3 - ISIN: CH0038389992 - Kurs: 66,800 Fr (SIX)

Die Biotech-Beteiligungsgesellschaft BB Biotech meldete heute Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019. Es war ein erfolgreiches Jahr für die Schweizer. Nach einen Nettoverlust von 471 Mio. CHF im Jahr 2018 gelang mit einem Gewinn von 677 Mio. CHF der Turnaround. Die Portfolioperformance betrug 23,4 % in CHF und 28,1 % in EUR. Die Aktie legte 18,5 % in CHF und 23,4 % in EUR zu. Zudem wird es für die Aktionäre eine Dividende von 3,40 CHF pro Aktie gegen, was in etwa einer Dividendenrendite von 5 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie im Dezember 2019 entspricht.

Mit Stand 31.12.2019 sehen die Kernpositionen von BB Biotech wie folgt aus:

Aus technischer Sicht hinterlässt der Chart einen guten Eindruck. Es ist sogar ein mittelfristiges Kaufsignal möglich, wenn der Kurs die Marke von 63,45 EUR überschreitet und sich darüber etabliert. Ein erstes Etappenziel läge dann bei 64,85 EUR. Wiederum darüber wäre das Allzeithoch in EUR bei 67,78 EUR erreichbar. Absicherungen sind im Bereich des EMA50 um 61,65 EUR möglich.

Für Biotech-Interessierte ist die Aktie ein sehr einfaches Vehikel den Megatrend Biotech zu spielen. Ich hatte zu meiner Zeit als Redakteur für ein bekanntes Anlegermagazin einen sehr engen Draht zum Management. Die Zusammenarbeit war exzellent, daher schätze ich Herrn Koller und sein Team sehr. In der Vergangenheit waren bei der Aktie auch immer wieder große Abschläge zum NAV zu verzeichnen. Man kaufte das Portfolio folglich mit einem Puffer. Diese Zeiten sind nach der Hausse der letzten Jahre allerdings vorbei. Inzwischen zahlt der Markt sogar einen Aufschlag, was angesichts der Referenzen des Teams um Daniel Koller auch in Ordnung geht.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)