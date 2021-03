BB Biotech: Jetzt schnell mit Dividende & vor der Generalversammlung kaufen?

Die Aktie von BB Biotech geht jetzt in eine spannende Phase. Vielleicht auch unternehmensorientiert. Allerdings soll uns das gleich etwas näher beschäftigen.

Zunächst ist gemeint, dass die schweizerische Beteiligungsgesellschaft am 18. März dieses Jahres die eigene Generalversammlung ausrichtet. Das heißt, im Nachgang dieses Events wird die Aktie von BB Biotech voraussichtlich die eigene Dividende auszahlen.

Solltest du jetzt noch auf die Aktie von BB Biotech setzen? Womöglich vor der Generalversammlung? Das soll uns im Folgenden etwas näher beschäftigen.

BB Biotech: Keine 5 % Dividendenrendite mehr

Wie wir mit Blick auf die Nachrichtenlage der vergangenen Wochen erkennen können, hat das Management von BB Biotech bereits verkündet, dass man 3,60 Schweizer Franken an die Investoren auszahlen möchte. Ein Wert, der 5 % Dividendenrendite entsprochen hat. Zumindest auf Basis des durchschnittlichen Dezemberkurses des Jahres 2020.

Das heißt allerdings nicht, dass es auch jetzt noch 5 % Dividendenrendite gibt. Gemessen an den anvisierten 3,60 Schweizer Franken und einem derzeitigen Aktienkurs von 87,40 Schweizer Franken läge die Ausschüttungsrendite bei ca. 4,11 %. Keine Frage, auch das ist ein attraktiver Wert. Allerdings zeigt das, dass die Aktie von BB Biotech in der Zwischenzeit ordentlich gestiegen ist.

Lohnt jetzt der Einstieg, auch aus Sicht der Dividende? Womöglich. Selbst wenn jetzt der Aktienkurs etwas höher steht, so könnte im nächsten Jahr auch eine höhere Dividende folgen. Es geht schließlich im Dezember erneut um den Kurs für die Dividende des Jahres 2022. Entsprechend könnten langfristig steigende Ausschüttungen die Folge sein.

Es gilt jedoch auch zu bedenken, dass für einige Investoren die schweizerische Quellensteuer von 35 % greift, wovon lediglich ein Teil anrechenbar ist. Eine weitere Taktik für alle Investoren, die jetzt Interesse haben, könnte das Abwarten des Ex-Dividenden-Abschlags sein. Wobei das natürlich auch mit Risiken verbunden ist.

Langfristig orientiert eine smarte Wahl

Trotzdem gilt weiterhin, dass die Aktie von BB Biotech unternehmensorientiert und langfristig eine spannende Wahl sein könnte. Die Beteiligungsgesellschaft besitzt ein zeitloses Geschäftsmodell. Die Möglichkeit zum Investieren ist schließlich stets gegeben. Die Biotechnologie und Pharmazie bleibt zudem ein Wachstumsmarkt. Mit dieser einzelnen Aktie können Foolishe Investoren von dieser Chance etwas diversifizierter und defensiver profitieren.

Das heißt: Es kann langfristig orientiert immer ein guter Zeitpunkt sein, die Anteilsscheine etwas näher in den Fokus zu rücken. Vielleicht zum Abschluss noch ein Blick in die aktuelle, fundamentale Verfassung (neben der Dividendenrendite, natürlich): BB Biotech kommt derzeit auf ein Net Asset Value je Aktie (NAV) von 75,35 Schweizer Franken. Das heißt, das Kurs-NAV-Verhältnis liegt gegenwärtig bei ca. 1,16. Das ist ebenfalls nicht zu teuer für eine chancenreiche Beteiligungsgesellschaft. Ein näherer Blick könnte daher gewiss nicht schaden.

Foto: Getty Images