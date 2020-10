BBVA überascht mit Milliardengewinn

MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Großbank BBVA hat im zweiten Quartal überraschend viel verdient. Der Gewinn sank zwar um sieben Prozent auf 1,14 Milliarden Euro, wie die Bank am Freitag in Madrid mitteilte. Experten hatten allerdings mit einem deutlich stärkeren Rückgang gerechnet. Bereinigt um die Folgen des starken Euro wäre der Gewinn der Bank, die viel Geschäft in Mittel- und Südamerika, der Türkei und den Vereinigten Staaten hat, sogar um gut vier Prozent gestiegen./zb/jha/