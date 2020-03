BDA: Bei Rente Gesamtbelastung der Beitragszahler in Blick nehmen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Arbeitgeber haben davor gewarnt, bei der Zukunft des Rentensystems die Entwicklung der gesamten Belastung der Beitragszahler aus den Augen zu verlieren. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) erklärte am Freitag zum Bericht der Rentenkommission, dies sei dringend notwendig, denn die Gesamtbeitragsbelastung drohe von derzeit knapp 40 Prozent der Löhne und Gehälter auf rund 50 Prozent in 2040 zu steigen.

Von daher sei eine von der Kommission empfohlene Berichtspflicht der Bundesregierung über die künftige Entwicklung des gesamten Sozialversicherungsbeitragssatzes eine sehr sinnvolle Neuerung. Für die Frage, welche Belastung den Beitragszahlern zugemutet werden kann, sei schließlich nicht allein der Rentenbeitragssatz maßgeblich.

Insgesamt seien die Empfehlungen der Rentenkommission zwar in wesentlichen Teilen vage - sie stünden allerdings notwendigen Veränderungen in der Rentenversicherung auch nicht entgegen. "Die Empfehlungen lassen damit den Weg offen, um den drohenden Beitragssatzanstieg in der Rentenversicherung wirksam zu begrenzen und damit die Rentenversicherung langfristig finanzierbar zu halten. Der Gesetzgeber muss diese Chance nun aber auch nutzen." Wichtig sei insbesondere, dass die Kommission an der bestehenden Rentenformel und damit auch am Nachhaltigkeitsfaktor festhalte.

Die Arbeitgeber begrüßten außerdem, dass eine weitere Anhebung der Regelaltersgrenze über 67 Jahre hinaus nicht "tabuisiert" werde - sondern ein fester Fahrplan vorgegeben werde, wann und wie darüber entschieden werden soll.

Die von der Bundesregierung eingesetzte Rentenkommission traf keine Festlegung für eine höhere reguläre Altersgrenze für den Zugang zur Rente. Vielmehr solle 2026 ein neuer "Alterssicherungsbeirat" eine Einschätzung abgeben.

Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall nannte die Empfehlungen der Rentenkommission eine "Mogelpackung". Hauptgeschäftsführer Oliver Zander warnte vor einem Rentenbeitragssatz von 24 Prozent - die Kommission empfiehlt nach 2025 einen Korridor zwischen 20 und 24 Prozent, derzeit liegt der Beitragssatz bei 18,6 Prozent./hoe/DP/jha