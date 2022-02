BDA organisiert erste große Präsenzveranstaltung auf der Insel zum Thema Risiko seit 2019

Die Branchenriesen Catlin, Benchimol und Grandisson sind als Referenten bestätigt – ABIR und EY unterzeichnen als erste Diamant-Sponsoren

Die Bermuda Business Development Agency (BDA) gibt bekannt, dass sie vom 14. bis 16. März den allerersten Bermuda Risk Summit veranstalten wird.

Im Verlauf der drei Halbtage des Risikogipfels im Hamilton Princess & Beach Club werden 200 Delegierte den CEOs einiger der weltweit größten Rückversicherer im Sach- und Haftpflichtgeschäft zuhören und erfahren aus erster Hand unter anderem die Ansichten und Meinungen von Steve Catlin, Vorsitzender und CEO bei Convex, Albert Benchimol, Präsident und CEO von Axis, und Marc Grandisson, CEO der Arch Capital Group. Moderiert wird die globale CEO-Podiumsdiskussion von Craig Swan, CEO der Bermuda Monetary Authority (BMA). Zu den Referenten an der Konferenz gehören auch Christopher Schaper, Chief Executive Officer von AIG RE, Elizabeth Dwyer, Vorsteherin des Bereichs Banking & Insurance beim Department of Business Regulation von Rhode Island, sowie Leslie Robinson, SVP und Leiterin des Bereichs Underwriting & Claims bei Willis Towers Watson.

David Hart, der CEO der BDA, sagte: „Wir wissen die großzügige Unterstützung unserer Branchenpartner sehr zu schätzen und freuen uns sehr, dass sich die Association of Bermuda Insurers and Reinsurers (ABIR) und EY als erste Diamant-Sponsoren für unseren allerersten Bermuda Risk Summit gemeldet haben. Wir freuen uns, einen Weg bieten zu können, durch den die Risikobranche von Bermuda nach zweijähriger Abwesenheit ihre ausländischen Kunden vor der bevorstehenden Erneuerungssaison am 1. Juni von Angesicht zu Angesicht treffen kann. Zu Beginn des dritten Jahres, in dem wir lernen, mit COVID-19 zu leben, ist es sehr wichtig, dass wir der Branche Möglichkeiten bieten, sicher zum Dialog zurückzukehren und gemeinsam eine neue Zukunftsausrichtung festzulegen.“

John Huff, Präsident und CEO der ABIR, sagte: „Der Bermuda Risk Summit wird die erste große Präsenzveranstaltung der Risikobranche auf der Insel seit Ende 2019 sein. Da die führenden Versicherer und Rückversicherer von Bermuda ihr langfristiges Engagement für unseren internationalen Markt fortsetzen, sind die ABIR und ihre Mitgliedsunternehmen stolz darauf, den Bermuda Risk Summit zu unterstützen. Als innovativster und reaktionsschnellster (Rück-)Versicherungsmarkt der Welt ist es unser Ziel, diese Veranstaltung zu unterstützen, um unseren Mitgliedern und Interessengruppen eine ideale Gelegenheit zu bieten, neue und bestehende Kunden zu treffen, um Ideen und bewährte Methoden persönlich auszutauschen und kundenorientierte Lösungen zu fördern, um die globale Schutzlücke zu schließen.“

Jessel Mendes, Partner und Markets Leader der EY-Region Bahamas, Bermuda, Britische Jungferninseln und Kaimaninseln, sagte: „Wir freuen uns sehr, den Bermuda Risk Summit zu sponsern. Die Vision der BDA für diese Eröffnungsveranstaltung hat uns wirklich überzeugt, und wir loben sie dafür, dass sie eine Plattform geschaffen hat, um die Bekanntheit, Bedeutung und Attraktivität Bermudas hervorzuheben. Wir bei EY freuen uns darauf, wieder persönlich mit lokalen und internationalen Teilnehmern in Kontakt zu treten und zusammenzuarbeiten. Wir engagieren uns für den Erfolg dieser Gipfelkonferenz und unterstützen Bermuda und das Wachstum seiner Risikobranchen.“

Zu den bestätigten Teilveranstaltungen gehören ein Kamingespräch mit dem Premierminister von Bermuda, E. David Burt, eine Diskussion mit lokalen und ausländischen Aufsichtsbehörden zum Thema des Umgangs mit komplexen Risiken aus aufsichtsbehördlicher Perspektive (Titel: „Navigating Complex Risks: A Regulatory Perspective“ sowie Erkenntnisse vonseiten der weltweit führenden Ratingagenturen (Titel: „Insights from the World’s Leading Rating Agencies“).

Weitere Themen und Geschäftsfelder, die zur Diskussion stehen, sind Klimarisiken, Lebensversicherungen, firmeneigene Versicherungen, Cyber, InsurTech, ILS und ESG sowie eine Aktualisierung der Gesetzgebung in Florida. Ebenfalls im Registrierungspreis von 295 US-Dollar enthalten sind Keynote-Frühstücke, Networking-Pausen und Mittagessen, eine Bootsfahrt rund um die Insel und eine abendliche Soiree am Meer im Hamilton Beach Club.

Besuchen Sie unsere Event-Webseite, um sich anzumelden. Sponsoring-Möglichkeiten – einschließlich eines verbleibenden Diamant-Sponsorpakets – sind noch verfügbar. Bitte senden Sie eine E-Mail an bermudarisk@bda.bm, wenn Sie teilnehmen möchten.

