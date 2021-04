BDI hält sich aus Duell in Union um Kanzlerkandidatur heraus

Berlin (Reuters) - Der einflussreiche Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hält sich aus dem Duell von Armin Laschet und Markus Söder um die Kanzlerkandidatur der Union heraus.

"Da bin ich sehr sicher, dass die Union nicht die Hilfe des BDI und des BDI-Präsidenten braucht, um da eine Entscheidung zu treffen", sagte Industriepräsident Siegfried Russwurm am Montag bei einer Pressekonferenz zur Hannover-Messe.

CDU-Chef Laschet und der CSU-Vorsitzende Söder haben ihr Interesse an der Kanzlerkandidatur bekundet. Das CDU-Präsidium kam am Morgen zu Beratungen darüber zusammen. Danach tagt der Bundesvorstand der Partei. Laschet wollte am Mittag vor die Presse treten. Am Nachmittag tagt in München die CSU.